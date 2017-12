Black Sabbath, cea mai influentă trupă rock

Black Sabbath a fost desemnată cea mai influentă trupă din muzica rock, fiind recompensată cu Inspiration Award, la cea de-a 31-a gală Kerrang!, ce a avut loc, joi seară, la Londra. Legendara trupă britanică, alcătuită din solistul Ozzy Osbourne, chitaristul Tomy Iommi şi basistul Geezer Butle, a fost prezentă la această gală. Chitaristul Slah a fost recompensat cu Icon Award. Printre câştigătorii acestui trofeu la ediţiile precedente se numără nume de marcă din rockul mondial, precum Marilyn Manson, Nine Inch Nails şi Alice in Chains. Trupa You Me At Six s-a impus la categoria Cel mai bun grup britanic, pentru al doilea an consecutiv, învingând Iron Maiden şi Bullet For My Valentine.

Cea mai bună trupă internaţională a fost desemnată My Chemical Romance, iar la categoria Cel mai bun videoclip s-a impus trupa Bring Me The Horizon, cu videoclipul piesei ”Alligator Blood”. La categoria Cel mai bun single s-a impus grupul Black Veil Brides, cu piesa ”Rebel Love Song”, iar la categoria Cel mai bun album a triumfat grupul Mastodon, cu materialul discografic ”The Hunter”. Printre ceilalţi câştigători ai galei s-au aflat grupul Tenacious D, premiat la categoria Service to Rock, Festival Download, premiat la categoriile Cel mai bun festival şi Services to Metal şi Enter Shikari, care s-a impus la categoria Cea mai bună trupă live. Cântăreţul canadian Justin Bieber a fost desemnat ”Personajul negativ al anului”, învingând concurenţi de marcă, precum grupul One Direction şi realizatorul de televiziune Simon Cowell.