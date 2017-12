Blackwater deţine arme româneşti

Un nou scandal cu origini în Irak s-a înregistrat în acest sfîrşit de săptămînă. Compania de securitate Blackwater a achiziţionat arme produse în România pe care le-a trecut în proprietatea Biroului Şerifului din Camden, în Carolina de Nord, eludînd astfel legea care interzice firmelor private să cumpere arme automate. Compania militară privată Blackwater a achiziţionat 17 arme de tip AK-47 produse în România şi alte 17 de tip Bushmaster, pe care le-a trecut în proprietatea Biroului şerifului din Departamentul Camden, din Carolina de Nord, dar care sînt depozitate într-o magazie a firmei din Moyock. Departamentul Camden, cu o populaţie de doar 9.271 de locuitori, este una dintre cele mai paşnice zone din Carolina de Nord. În ultimii zece ani au avut loc două crime, trei furturi şi şapte violuri, iar şeriful are în subordine doar 19 adjuncţi. Şeriful Tony Perry a declarat că departamentul său nu a utilizat niciodată cele 17 arme în afara poligonului Blackwater. Niciunul dintre cei 19 adjuncţi nu are permis de utilizare a armelor AK-47, iar Biroul său are o nevoie minimă de arme automate.

În vara lui 2005, directorul general al Blackwater, Gary Jackson, a semnat două acorduri cu maiorul Jon Worthington, din cadrul Biroului Şerifului. Jon Worthington a lucrat ca instructor de tragere la compania de securitate Blackwater. “Blackwater a finanţat achiziţionarea a 17 arme de tip AK-47 româneşti pentru Biroul Şerifului din Departamentul Camden pentru a fi utilizate de Biroul Şerifului”, se arată în acord. Conform legii federale, doar agenţiile guvernamentale, forţele militare sau de ordine, sînt autorizate să achiziţioneze şi să deţină arme automate. Firmele care vînd armament sînt autorizate, în condiţii foarte stricte, să achiziţioneze arme automate, dacă trebuie să prezinte arma la o secţie de poliţie sau la o altă agenţie guvernamentală, interesată să o achiziţioneze. De asemenea, legea federală interzice unei persoane să primească sau să aibă în posesie o armă automată care nu este înregistrată la Registrul naţional al Armelor şi Transferului de date. Cele 34 de arme automate sunt înregistrate la Biroul Şerifului din Departamentul Camden. Cele 17 arme de tip AK-47 şi cinci de tip Bushmaster sînt depozitate şi utilizate de agenţia Blackwater, iar alte 12 arme Bushmaster au fost distribuite adjuncţilor din cadrul Biroului Şerifului din Camden.