Blaga a întors „obrazul politic”

ÎNCĂ O CANDIDATURĂ? În bătălia pentru cai verzi pe pereţi din PDL s-a mai iţit un nume care şi-ar dori să aibă drept prefix „preşedinte PDL”. După ce, pe rând, Vasile Blaga, actualul posesor de prefix şi Elena Udrea, veşnică secondantă a posesorilor de prefix, şi-au făcut publice pretenţiile de conducere a PDL, ieri, şi europarlamentarul Monica Macovei şi-a exprimat dorinţa de a fi primul nume în partid. Dar nu şi-a spurcat ea gura cu anunţul public, ci l-a lăsat pe prim-vicepreşedintele PDL Dorin Florea să „dea drumul” informaţiei… Cât mister! \"Partidul la ora actuală are nevoie şi de Vasile Blaga, şi de Elena Udrea, şi de Monica Macovei, are nevoie de toată lumea laolaltă şi cred că are la ora actuală înţelepciunea de a corobora cele trei variante, cu mandat clar - se poate contura o variantă, vii cu trei lucruri posibile, trei moţiuni diferite şi aplicabile, poţi decide la un moment dat să te duci cu toate trei odată\", a spus Florea, arătând că \"probabil\" Monica Macovei va depune o moţiune. “Aşa se discută deocamdată, nu am văzut-o, dar i-am auzit intenţia”, a precizat el.

BATISTĂ ALBĂ SAU CROŞEU... Revenind la luptele electorale din interiorul PDL, Vasile Blaga pare că a afişat ieri o atitudine mai spăşită decât în urmă cu două zile faţă de „ţiutorul suprem” al candidaturii Elenei Udrea - „prea-imparţialul” Traian Băsescu. Amintim că, recent, Băsescu - adică ţiutorul - l-a tăvălit declarativ pe contracandidatul Elenei Udrea afirmând că între el şi conducerea PDL - adică Blaga - nu a existat niciun fel de dialog după alegerile din decembrie 2012 şi nici nu poate exista un dialog atâta timp cât conducerea formaţiunii va fi asigurată de actuala echipă de politicieni. În primă fază, Blaga a aruncat şi el un croşeu declarativ către Băsescu, amintindu-i acestuia din urmă că ar trebui să îşi vadă de imparţialitatea prezidenţială, ieri, acelaşi Blaga a avut o cu totul altă atitudine: “Dacă Băsescu ar demisiona de la Cotroceni şi ar candida la şefia PDL acum, l-aş susţine”. Acum… rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi catalogarea afirmaţiilor lui Blaga. Fie e o mână întinsă şi o ofertă de îngropăciune a securii războiului. Fie e încă o glumă perfidă de-a actualului preşedinte al PDL, care face trimitere la proverbialele minciuni ale lui Băsescu privind eventualele sale demisii din funcţia de şef al statului.