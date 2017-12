Blaga: „Dacă nici acum nu facem descentralizare, atunci nu mai facem nimic\"

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Vasile Blaga, prezent la Şcoala de Vară a PD-L, care se desfăşoară în aceste zile la Costineşti, a vorbit despre necesitatea aplicării legii descentralizării, arătînd, însă, că partidul din care face parte nu doreşte înlocuirea Guvernului de la Bucureşti cu 41 de guverne mai mici. \"Noi şi colegii de guvernare aveam viziuni diferite despre descentralizare. Un guvern puternic este cel care transmite autoritate şi fonduri către teritoriu, către primărie şi consiliul local. (..) Nu dorim să înfiinţăm guverne locale. Altfel nu vom face descentralizare, ci un fel de baroniat, un cuvînt foarte la modă\", a spus Blaga. El a întărit spusele sale referitoare la descentralizare făcînd trimitere la funcţiile deţinute anterior de actuala clasă politică: \"Dacă nici acum nu facem descentralizare, cînd preşedintele României a fost primar, primul - ministru, primar la Cluj, majoritatea membrilor Guvernului am trecut prin funcţii publice, de jos pînă - sus, atunci nu mai facem nimic\". Blaga a menţionat că acest guvern îşi propune să treacă peste orice orgolii şi să demareze procesul de descentralizare, ministerele avînd obligaţia ca, împreună cu Ministerul Finanţelor, să finalizeze pînă la 30 septembrie standardele de cost pentru fiecare serviciu public. \"Nu se mai amînă absolut nimic, pentru că tot timpul este loc de mai bine. Totdeauna se caută soluţii pentru mai bine, dar hai să înceapă adevărat şi în ţara noastră\", a mai spus Blaga. Ministrul democrat-liberal a acuzat anumiţi demnitari, fără însă să ofere nume. \"Una spun cînd au funcţii publice şi alta spun după ce stau cu funduleţul pe scaunul de ministru”, a spus Blaga, susţinînd însă că lucrurile vor intra în normalitate. El a vorbit şi despre necesitatea transferării autorităţii instituţiile publice către administraţiile locale, către primării şi consilii judeţene şi despre faptul că autorităţile locale accesează fondurile europene prin Programul Operaţional Regional mult mai uşor decît anul trecut sau în urmă cu doi ani şi se întocmesc proiecte pentru obţinerea integrală a sumelor oferite de UE. \"Un guvern, indiferent de cît de performant este, de ce coloratură are, oriunde în lumea asta, este un mecanism greoi, dar dacă la acest motor mare ataşezi peste 300 de motoraşe, care sînt administraţiile publice locale, lucrurile vor merge mult mai bine\", a mai spus ministrul Dezvoltării. În plus, Blaga consideră că este nevoie de fonduri pentru modernizarea infrastructurii şcolare, dar banii să fie administraţi de administraţiile locale, nu de inspectoratele şcolare. El a dat exemplu că, în 2005, cînd sumele au fost direcţionate către inspectoratele şcolare judeţene, nu s-au utilizat decît 18% din valoarea primită pentru că instituţiile „nu aveau capacitatea necesară, nu puteau să inventarieze multitudinea de şantiere în unităţile şcolare existente”, în 2006 s-au folosit 98% din sumele primite de la stat, iar în 2007, pe timpul guvernării liberale, s-a revenit la situaţia din 2005 şi atunci, cum era de aşteptat, procentul a ajuns în jurul valorii de 25-30%.