Blaga îşi doreşte ca PDL să obţină peste 30% la alegeri

SOCOTEALA DE ACASĂ… Anul acesta, toate partidele se gândesc la alegeri. PDL ar trebui însă să ţină seama de faptul că a pierdut încrederea populaţiei şi că nu mai este ce a fost. De vină sunt măsurile antisociale cu care a împovărat populaţia, lipsa acută a locurilor de muncă, disperarea cu care românii îşi lasă copiii singuri şi pleacă peste hotare ca să-şi câştige pâinea de toate zilele pe care nu o mai găsesc în ţară şi mincinosul slogan “Să trăiţi bine!”. Oamenii de rând au trecut, în guvernarea asta, de la dezgust la furie surdă, alimentată de noianul neajunsurilor. Dar cine să-i vadă? Pedeliştii s-au tot lăudat că vor guverna în continuare, deoarece românii vor înţelege justeţea acţiunilor violente adoptate de Guvern, însă protestele din stradă au arătat cu totul altceva. Probabil că, acum, încearcă să se încurajeze singuri. Dumnezeu ştie ce calcule fac cei de la PDL: vot separat, vot nu ştiu de care, manipulare la grămadă, că poate iese ceva, pentru că a sărit din schemă comasarea alegerilor…

VRABIA MĂLAI VISEAZĂ Preşedintele Senatului, pedelistul Vasile Blaga, a declarat, sâmbătă, că PDL trebuie să fie mai unit ca niciodată, deoarece are poate cel mai greu an electoral în faţă, fiind un partid “care doreşte să îşi scrie procentele cu 3 în faţă, în toamnă”: “Nu mai suntem în situaţia unui partid de 7% care are ca ţintă 12-15%, cum eram la începutul anilor 2000, ci dimpotrivă, un partid care doreşte să îşi scrie procentele cu 3 în faţă, în toamnă. Nu am spus niciodată un scor anume, dar sper să înceapă cu 3 procentul nostru în toamnă”. De asemenea, Blaga a spus că el nu consideră oportună o schimbare de imagine la nivelul conducerii formaţiunii, după modelul de la Guvern. Adevărul este că lupu-şi schimbă păru’, dar năravu’ ba.