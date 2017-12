Blaga neagă că se află în competiţie cu Udrea

Liderul PD-L Vasile Blaga a declarat, într-un interviu, că nu are nicio tangenţă cu o potenţială bătălie între el şi Elena Udrea în PD-L, menţionând că are o colaborare bună cu ea dar că, din păcate, în România, \"femeile nu votează femei\". Întrebat dacă a fost găsită persoana care să-i succeadă lui Traian Băsescu la Preşedinţia României, Blaga a răspuns că sunt preocupaţi de acest lucru şi de aceea a şi fost gândit statutul sub actuala formă, însă a evitat să facă nominalizări privind un candidat din partea PD-L la Preşedinţie. \"Mă vedeţi pe mine, secretar general al partidului, făcând astfel de nominalizări?!\". Întrebat şi dacă a venit timpul pentru un candidat-femeie în fruntea ţării, Blaga a spus că orice este posibil.