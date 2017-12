Blaga nu se retrage din cursa pentru şefia PDL

Secretarul general al PDL, Vasile Blaga, a negat speculaţiile legate de o eventuală retragere a sa din cursa pentru preşedinţia partidului, afirmând că acestea sunt jignitoare şi a spus că este timpul pentru o schimbare majoră în PDL. „La început, au fost idei de genul cărora nu aş candida până la urmă. V-aţi convins că am depus moţiunea. Acum văd că este altă abordare din partea domnului Tabără, cum că aş renunţa pe parcurs. Mă jigneşte domnul Tabără, nu mă cunoaşte şi ar trebui să-şi întrebe propria organizaţie să vadă ce părere are. Eu nu pot să-mi bat joc nici de mine, nici de colegii care mă susţin şi mai ales de partid”, a declarat Blaga. În ceea ce priveşte declaraţiile unor preşedinţi de organizaţii care au susţinut că delegaţii din filialele lor vor vota pentru un candidat anume, Blaga a atras atenţia că statutul prevede clar că votul imperativ la Convenţia Naţională este interzis. “Au fost greşeli, necunoaşteri de statut şi aşa mai departe, dar cred că fiecare începe să înţeleagă aceste lucruri”, a spus Blaga. Cât priveşte bătălia pentru şefia PDL, Blaga este încrezător că PDL simte nevoia unei schimbări după alegerile interne programate la mijlocul lunii mai. Deputatul Cristian Boureanu, susţinător al lui Vasile Blaga, consideră că actualul secretar general are toate şansele să câştige alegerile interne. “Vine o vreme când un lider politic trebuie să facă un pas în lateral”, a declarat Boureanu, referindu-se la actualul preşedinte al PDL, Emil Boc. Boureanu a afirmat că menţinerea lui Boc ca premier poate fi o soluţie şi după Convenţia Naţională din luna mai. “Suntem erodaţi de guvernare. Există numeroase voci care spun că partidul a fost lăsat pe planul doi pentru guvernare. E foarte corect. Un partid aflat la putere trebuie să se ocupe în primul rând de problemele guvernării, de problemele oamenilor şi ulterior de problemele interne de partid, dar la momentul în care se trage linie la un congres naţional, este nevoie să te gândeşti şi la partid”, a spus Boureanu. Unul dintre aşa-zişii reformişti ai PDL-ului, Sever Voinescu, spune că nu a luat încă o decizie în privinţa celui pe care îl va vota pentru preşedinţia PDL la Convenţia din 14 mai, dar a remarcat că cei doi principali candidaţi propun două stiluri de conducere diferite, unul autoritar, cel de-al doilea conciliant. “Mărturisesc că nu vreau să fac parte dintr-un partid autoritar, un partid care în interiorul lui e autoritar şi în exterior se comportă la fel, pentru că nu poţi să fii autoritar în interior şi să fii în exterior în dialogul politic democrat\", a declarat Sever Voinescu. În opinia purtătorului de cuvânt al PDL, Emil Boc a demonstrat că ştie să păstreze principiile partidului, este capabil să conducă “un partid mare, divers în interior, dar care îşi uneşte forţele pentru a trage în aceeaşi direcţie”.