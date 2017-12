Blaga: “PD-L nu a propus niciun om la Justiţie”

Ministrul Dezvoltării, liderul PD-L Vasile Blaga, a afirmat, într-un interviu acordat unei agenţii de presă, că speră ca PSD să nu facă presiuni pentru numirea unui secretar de stat politic la Justiţie. El a arătat că în protocolul actualei coaliţii de guvernare scrie clar că va fi susţinut un ministru independent, “ceea ce s-a şi întîmplat”: “Raportul de Justiţie este, de departe, cel mai dur pe care l-am văzut. Este mai dur decît cel din iulie. Se vorbeşte pentru prima dată de involuţii, de regrese. Ce semnal am mai da noi dacă din nou am politiza conducerea Ministerului Justiţiei? Cred că nu este un lucru bun şi nu o să susţinem acest lucru”. Mai mult, reprezentanţii PSD şi PD-L au avut discuţii şi au stabilit ca ministrul independent va avea libertatea să îşi nominalizeze secretarii de stat. Şi pentru că există voci în partid care ar susţine o fuziune cu PNG, Blaga a dat asigurări că nu se pune problema fuziunii cu PNG mai ales că PD-L este în acest moment de departe nu numai cel mai puternic partid de centru-dreapta din ţară, dar şi partidul cel mai bine reprezentat în Parlament: “Noi nu o să facem presiuni asupra nimănui să fuzioneze cu noi, pentru că am trăit pe pielea noastră această experienţă în perioada 2000-2004”. Pe de altă parte, Blaga a mai precizat că pe listele PD-L pentru alegerile europarlamentare se vor regăsi o parte dintre actualii europarlamentari, cei care şi-au dovedit eficienţa: “Comisia formată pentru europarlamentare este formată din primii cinci membri în ierarhia PD-L: preşedintele, prim-vicepreşedinţii, secretarul general şi vicepreşedintele Gheorghe Flutur. Dar vom aduce ca membri ai ei preşedinţii celor mai puternice organizaţii, cu rezultatelor cele mai bune la alegeri. Cert este că pe lista pentru PE se vor regăsi colegi din toate cele opt regiuni de dezvoltare. Aşa am procedat şi la celelalte alegeri europarlamentare. Eu nu ştiu dacă Stolojan va dori să candideze. Toate candidaturile vor fi analizate, vom face cercetări, ca să putem să şi vedem cum să construim această listă, inclusiv din punct de vedere al imaginii publice şi al încrederii”. De asemenea, liderul PD-L nu exclude posibilitatea unor schimburi de ministere cu PSD în timpul guvernării, deşi precizează că o asemenea prevedere nu este inclusă în protocolul coaliţiei. În ceea ce priveşte colaborarea cu PNL, în cazul în care această formaţiune va avea o altă conducere după Congres, Blaga a arătat că totul este posibil şi că relaţia cu foştii parteneri de guvernare poate fi îmbunătăţită. În calitate de ministru, el anunţă ca prioritate programul de reabilitare termică a locuinţelor şi se declară “adeptul funcţionarului, lucrătorului, foarte bine plătit”, cu condiţia ca acesta să-şi facă treaba.