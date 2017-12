Blaga se face că nu știe de matrapazlâcurile de la ANRP

Ușor, ușor, cercetările privind despăgubirile ilegale de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) ajung la vârful fostului PDL. Tot mai mulți lideri ai fostului partid de guvernământ dintre anii 2009 și 2012 dau cu subsemnatul la DNA. Joi a venit rândul lui Vasile Blaga, actualul co-președinte al PNL, să fie audiat ca martor într-un dosar privind suspiciuni de corupție la ANRP. La ieșirea de la DNA, Blaga a declarat că tema discuțiilor a fost legată de cum s-au făcut numirile la ANRP. „Nu am fost implicat în ceea ce privește această instituție. Eu am propus un secretar de stat care să se ocupe de instituție”, a punctat Blaga. Amintim că procurorii anticorupţie au investigat în ultimii ani mai multe presupuse fapte de corupţie care vizează Autoritatea, unele dintre dosare fiind deja trimise în judecată. În cauzele rămase în curs de instrumentare la DNA au fost audiaţi, de la începutul acestui an, ca martori, printre alţii, Emil Boc, Cătălin Predoiu, Sebastian Vlădescu şi Gheorghe Pogea, toți foști membri ai Guvernului condus de fostul PDL.