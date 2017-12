Blaga, secretos după discuţiile cu Pambuccian şi Kelemen

Preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că a avut discuţii cu liderul grupurilor minorităţilor Varujan Pambuccian şi cu liderul UDMR Kelemen Hunor, dar nu poate spune ce au discutat. Blaga a fost întrebat dacă a avut negocieri cu celelalte partide după ce USL a depus cererea de suspendare a preşedintelui. \"Negocieri, mult spus, pentru că nu am ce să negociez. Aici eu nu pot să negociez statul de drept, dar am avut discuţii, nu vă pot spune ce am discutat şi cu Pambuccian, şi cu Kelemen Hunor\", a precizat Blaga, după şedinţa grupurilor parlamentare ale PDL. (M.D.)