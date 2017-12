18:10:46 / 03 Noiembrie 2015

basisti

Ce mai bun exemplu astia sant mafioti care vor sa revina la putere .Aveti incredere sa le dati votul.Asa ar scapa de puscarie si si ar acoperi urma. Basisti astia ar trebui cond la puscarie si luate averile. Sau asciuit in pnl ca sa para ...curati.Aveti grija hienele basiste sau infiltrat in multimea care protesteaza in bucuresti cer demisia lui Piedone si a guv Ponta! in cea ce sa intamplat la colektiv