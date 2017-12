Blagiştii, Udriştii şi Bociştii

Ion Popescu a făcut ceea ce trebuia să facă de la începutul golgotei de după alegerile locale. S-a retras din fruntea PD-L Constanţa. La experienţa sa ca avocat, şi mai puţin ca om politic, ar fi trebuit să realizeze că va fi depăşit de lupta pentru putere din interior. PD-L Constanţa are, din acest punct de vedere, un trecut de-a dreptul scandalos. De cîţiva ani încoace, această formaţiune politică a adunat la mijloc prea multe interese de grup şi prea multe orgolii. Disputele dintre diverse grupări au scindat partidul. Vina o poartă, în principal, cei de la centru. Ei au alimentat scandalurile din ultima vreme, împingîndu-i spre prăpastia discreditării pe cei care au ţinut să-şi arate tot timpul muşchii. De cîte ori s-a iscat un conflict, avînd ca temă, evident, accesul la putere, s-a vorbit despre susţinerea unui grup sau a unui individ de către diverşi mahări de la Bucureşti. Cutare este omul lui cutare... De pildă, mai mulţi comentatori au acreditat ideea că ultimul caft politic ar fi un război între blagişti şi udrişti. Adică între oamenii lui Blaga şi cei ai Elenei Udrea, doi dintre liderii de la centru care şi-au băgat frecvent coada în treburile interne ale PD-L Constanţa. Poate că evenimentele au fost oarecum exagerate spre romantismul politic de doi lei de la noi, dar susţinerea lui Ion Popescu de către Elena Udrea a fost evidentă. Domnul Popescu însă, ar fi trebuit să ştie că şefii de la Bucureşti se folosesc de oamenii din teritoriu pînă trec puntea. Ion Popescu urma să o treacă puntea pe Elena Udrea peste cel mai mare examen politic al său - stingerea conflictului dezastruos din PD-L Constanţa. Dacă “blonda de la Cotroceni” şi-ar fi îndeplinit obiectivele, cu siguranţă, şi-ar fi tras toate meritele şi laudele de sine, pozînd în cel mai mare strateg cu putinţă al PD-L! Cu succese în întrecerea socialistă peste Traian Băsescu! Cel puţin o vreme, Ion Popescu ar fi rămas, ca lider al udriştilor, în fruntea organizaţiei judeţene. Nu bag mîna în foc că ar fi reuşit să treacă dincolo de graniţa interimatului. Din nefericire pentru udrişti, operaţiunea excluderilor din partid pe bandă rulantă s-a încheiat, după cum am anticipat încă de la debutul scandalului, cu un eşec lamentabil. După ce a intrat în forţă în Constanţa, anunţînd că va face curăţenie generală în partid, Elena Udrea s-a întors, scuzaţi expresia, cu coada între picioare la Bucureşti. Fără prea multă gălăgie, a dispărut din centrul atenţiei, după ce, vă amintiţi cu toţii, a jucat sîrba în căruţă cu susţinătorii domniei sale. Pentru Ion Popescu însă, experienţa trăită ar putea pune capăt carierei sale politice. Au fost două eşecuri în serie: alegerile pentru Consiliul Judeţean şi redresarea partidului. De aici încolo, e greu de crezut că “udristul“ Popescu va mai avea prea curînd şansa de a se reabilita. În primul rînd, pentru că, fără susţinere de la Bucureşti, nimeni nu se poate impune pe termen lung. Cu siguranţă, blagiştii, oamenii lui Vasile Blaga, trăiesc din plin satisfacţia unei victorii, fie ea şi efemere. Pus la colţ după alegerile locale, buldogul lui Băsescu este nevoit să-şi roadă lesa, fiind zgîndărit de bociştii şi udriştii partidului. Trimiterea lui Stelian Duţu pe eşafodul excluderilor din partid înseamnă o nouă lovitură administrată lui Vasile Blaga, omul care, cel puţin, o perioadă, l-a susţinut din umbră pe fostul lider al filialei judeţene a PD-L. Ca întotdeauna, un astfel de “răzbel” provoacă şi victime colaterale. Una dintre ele ar putea fi Zanfir Iorguş. Cu toate că a fost adus în PD-L, via Vasile Blaga, cu contribuţia şi sprijinul total al lui Stelian Duţu, domnul Iorguş se bucură de sprijinul pe faţă al Elenei Udrea! Deşi a pierdut Primăria Mangalia, este prezentat ca un candidat fără adversari pe măsură la alegerile parlamentare! Cu alte cuvinte, ca un cîştigător sigur! Dincolo de optimismul comic al susţinătorilor săi, este interesant transferul lui Iorguş din tabăra blagistă în cea udristă. Mai mult ca sigur însă, fostul primar al Mangaliei, în steaua căruia nu cred la alegerile parlamentare, va avea parte de acelaşi tratament ca şi Ion Popescu, pe care nu mai mizează nimeni într-o nouă bătălie politică... Mahării de la Bucureşti se dezic repede de eşecuri. Reacţia lui Traian Băsescu faţă de Vasile Blaga ne scuteşte de alte comentarii şi explicaţii…