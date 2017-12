Blatiştii din trenuri, amendaţi cu peste două milioane de lei

Că în trenurile româneşti se circulă cu naşu’ pe rupte nu mai este de multă vreme o noutate. Fie că nu prea au bani, fie că sînt studenţi şi preferă o mică şpagă care să le mai lase totuşi ceva în buzunare pentru o bere, fie chiar pentru că mita este un gest firesc pe plaiurile mioritice, românii sînt obişnuiţi să facă blatul în trenuri. Şi cum navetistul ţine pasul cu vremurile, nu puţini au fost călătorii care au reuşit să meargă cu noile trenuri Intercity pentru o şpagă de doar doi lei! Chiar dacă legea nu a fost întotdeauna de partea societăţilor feroviare, încercările Companiei CFR Călători de a diminua acest fenomen au dat roade în acest an. Raportul financiar pe prima jumătate a anului 2008 arată că suma amenzilor aplicate a depăşit toate aşteptările. Practic, CFR Călători are de recuperat peste două milioane lei din 8.375 de procese verbale de contravenţie, pînă acum încasînd doar 79.500 lei. Banii recuperaţi reprezintă contravaloarea a doar 265 de amenzi aplicate pe primele şase luni ale anului. \"În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2008, s-a întocmit un număr de 8.767 procese verbale, din care 265 au fost achitate şi 127 au fost contestate de călătorii care au fost prinşi fără legitimaţie de călătorie\", susţin reprezenanţii CFR Călători. De asemenea, în primele şase luni ale anului, au fost eliberate, în tren, de către personalul de tren şi organele de control, 378.736 bilete de călătorie, în valoare de 3.893.719 de lei. În aceeaşi perioadă au avut loc şi peste 250 de acţiuni în colaborare cu Poliţia TF, în urma cărora călătorii care nu au avut bilet au plătit contravaloarea şi au fost întocmite procese verbale unui număr de 16.493 de călători, în valoare totală de 166.996 lei. În această vară, Ministerul Transporturilor a emis ordinul 1010 prin care călătorul fără legitimaţie de călătorie care refuză plata imediată a tarifelor de taxare în tren este exclus de la transport, fiind coborît în prima staţie de cale ferată în care trenul are oprire. Pe de altă parte, amenzile pentru cei care sînt prinşi fără bilet sînt cuprinse între 250 şi 400 de lei.