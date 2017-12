„Blaxy Girls”, pe primul loc în topurile româneşti

„Blaxy Girls”, noua trupă de fete din Constanţa, poate fi considerată revelaţia acestui an. După succesul de care s-au bucurat încă de la lansarea primului single, piesa „ If You Feel My Love”, cele cinci componente ale trupei au, în această săptămînă, cu un nou motiv de bucurie: locul I în „Fresh Top 40”, unul dintre cele mai importante clasamente muzicale din România. De asemenea, „If You Feel My Love” este difuzată în heavy rotation atît pe posturile de radio, cît şi pe cele de televiziune, iar numărul vizualizărilor clipului pe site-ul youtube este într-o continuă creştere.

Formaţia „Blaxy Girls” este formată din Rucsy, Amalia, Cristina, Ana şi Gela, membrele grupului făcîndu-se remarcate mai ales pentru că fiecare dintre ele cîntă la un instrument. Pentru a încununa succesul de care se bucură la puţin timp după apariţia primului single, trupa „Blaxy Girls” va lansa, în această toamnă, primul album. Materialul discografic va cuprinde zece piese pop rock, printre acestea numărîndu-se şi hitul „If You Feel My Love”.