„Blaxy Girls”, pe scena Sălii Palatului

Trupa constănţeană „Blaxy Girls” va concerta, pe 28 aprilie, începînd cu ora 19.30, pe scena Sălii Palatului din capitală. În cadrul spectacolului, grupul le va avea ca invitate pe IMBA şi Dya. Biletele pentru concert vor fi puse în vînzare în curînd, la Sala Palatului, Magazinul Muzica, Teatrul Naţional, magazinele Germanos, magazinele Diverta şi la difuzorii din şcoli şi licee. De asemenea, tichetele vor putea fi achiziţionate online, de pe site-urile www.eventim.ro, www.bilete.ro, www.ticketpoint.ro şi www.blt.ro. Biletele vor avea următoarele preţuri: categoria I - 50 de lei, categoria a II-a - 35 de lei, categoria a III-a - 25 de lei şi categoria a IV-a - 20 de lei.

Spectacolul de la Sala Palatului face parte din turneul naţional intitulat „Live 100%”, în cadrul căruia fetele de la „Blaxy Girls” vor mai cînta şi în oraşe precum Braşov, Tîrgovişte, Ploieşti, Piteşti, Cîmpulung, Timişoara, Arad şi Satu Mare.

Formaţia „Blaxy Girls” este formată din Rucsy, Amalia, Cristina, Ana şi Gela, membrele grupului făcîndu-se remarcate mai ales pentru că fiecare dintre ele cîntă la un instrument. Trupa s-a format în luna octombrie a anului 2007, avîndu-l ca producător pe Costi Ioniţă, care a descoperit-o mai întîi pe Rucsy. Piesa „If You Feel My Love”, primul single al trupei „Blaxy Girls”, este difuzat, deja, în heavy rotation, atît pe posturile de radio, cît şi pe cele de televiziune, iar numărul vizualizărilor clipului pe site-ul youtube este în continuă creştere. De asemenea, hitul „If You Feel My Love” s-a situat pe prima poziţie în „Fresh Top 40”, timp de cîteva săptămîni.