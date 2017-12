„Blaxy Girls”, pe scena Sălii Polivalente

Trupa constănţeană „Blaxy Girls”, alături de Tony Tomaş, Laura Stone, „Village Girls”, „Los Locos” şi Alessandro Canino&DJ Alex Tamburini vor concerta în acestă seară, începînd cu ora 20.00, la Sala Polivalentă din capitală. Formaţia „Blaxy Girls” este formată din Rucsy, Amalia, Cristina, Ana şi Gela, membrele grupului făcîndu-se remarcate mai ales pentru că fiecare dintre ele cîntă la un instrument. Trupa s-a format în luna octombrie a anului 2007, avîndu-l ca producător pe Costi Ioniţă, care a descoperit-o mai întîi pe Rucsy. Piesa „If You Feel My Love”, primul single al trupei „Blaxy Girls”, este difuzat, deja, în heavy rotation, atît pe posturile de radio, cît şi pe cele de televiziune, iar numărul vizualizărilor clipului pe site-ul youtube este în continuă creştere. De asemenea, hitul „If You Feel My Love” s-a situat pe prima poziţie în „Fresh Top 40”, timp de cîteva săptămîni. Albumul cu acelaşi nume a fost lansat pe data de 1 decembrie şi poate fi achiziţionat de pe site-ul discomania.ro, la preţul de 22,99 lei.