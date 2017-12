Blaxy Girls concertează la Constanţa

Trupa feminină de pop-rock Blaxy Girls va susţine un concert pe 27 noiembrie, în clubul Phoenix. Evenimentul va începe la ora 21.30, iar biletele vor putea fi achiziţionate de la local, după data de 15 noiembrie.

Blaxy Girls este o formaţie compusă din cinci adolescente, înfiinţată în octombrie 2007, cel care a pus bazele acestui proiect fiind Costi Ioniţă. După semnarea unui contract cu casa de discuri Roton, fetele au lansat primul single, intitulat „If You Feel My Love”, care a crescut repede în popularitate şi a atins poziţii fruntaşe în clasamentele muzicale româneşti, din 2008.

Recent, trupa şi-a ales piesa cu care va participa la preselecţia pentru concursul Eurovision 2010, melodia „Save The World”, ce are un mesaj puternic: „Wake up, people! It’s time to do something” („Treziţi-vă, oameni! E timpul să facem ceva”). Muzica a fost compusă de Costi Ioniţă, iar versurile care îndrumă la responsabilitate aparţin constănţencei Rucsandra Iliescu, solista trupei. Single-ul transmite un semnal de alarmă - planeta este în pericol, iar fiecare om trebuie să acţioneze pentru a salva viaţa din pragul dezastrului. Anul acesta, cele cinci fete s-au clasat pe locul secund în finala naţională a Eurovision, cu piesa „Dear Mama”. Componenţa trupei Blaxy Girls este: Rucsandra Iliescu (chitară, voce), Amalia Tircă (chitară solo), Cristina Marinescu (chitară bas), Anamaria Nanu (claviaturi) şi Gela Marinescu (baterie).