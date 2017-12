Blaxy Girls şi-a ales piesa pentru preselecţia la Eurovision 2010

Cele cinci fete de la Blaxy Girls sînt prima trupă din România care s-a decis în privinţa piesei cu care va participa la preselecţia pentru concursul Eurovision 2010. Melodia se intitulează „Save The World” şi are un mesaj puternic: „Wake up people! It’s time to do something”( „Treziţi-vă oameni! Este timpul să facem ceva”). Muzica a fost compusă de Costi Ioniţă, iar versurile care îndrumă la responsabilitate aparţin constănţencei Rucsandra Iliescu, solista trupei. Single-ul transmite un semnal de alarmă, acela că planeta este în pericol, iar fiecare om trebuie să acţioneze pentru a salva viaţa din pragul dezastrului. „Save The World” va beneficia şi de un videoclip, care urmează să fie regizat de Florin Botea, cel cu care Blaxy Girls a colaborat şi la celelalte trei clipuri.

După ce, anul acesta, s-au clasat pe locul secund în finala naţională a Eurovision, cu piesa „Dear Mama”, tinerele de la Blaxy Girls intră din nou în competiţie, de această dată cu speranţa pentru un loc în marea finală de anul viitor a concursului internaţional, care se va desfăşura la Oslo, în Norvegia.

Componenţa trupei Blaxy Girls este: Rucsandra Iliescu (chitară, voce), Amalia Tircă (chitară solo), Cristina Marinescu (chitară bas), Anamaria Nanu (claviaturi) şi Gela Marinescu (baterie). Cele cinci fete au fost descoperite de producătorul muzical Costi Ioniţă.