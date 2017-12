“Bleeding Love”, cea mai descărcată melodie de pe Internet în 2007

Potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare MCPS-PRS Alliance, cea mai de succes melodie descărcată de pe site-urile autorizate în 2007 a fost “Bleeding Love” a Leonei Lewis. Pe locul al doilea s-a clasat melodia “Crank Dat Soulja”, a formaţiei Soulja Boy Tellem, pe al treilea loc – “Apologize”, interpretată de Timbaland şi OneRepublic, pe al patrulea loc – “Umbrella”, interpretată de Rihanna şi Jay-Z, pe al cincilea loc – “Beautiful Girl” a lui Sean Kingston, pe al şaselea loc – “Gimme More”, interpretată de Britney Spears, pe al şaptelea loc – “Heartbroken”, interpretată de T2 şi Jodie Aysha, pe al optulea loc – “About You Now”, a formaţiei Sugababes, pe al nouălea loc – “You Are The Music in Me”, de pe coloana sonoră a serialului “High School Musical”, iar pe al zecelea loc – “The Way I Are” interpretată de Timbaland şi Keri Hilson.

“Cu cît consumul de muzică online creşte, cu atît există o nevoie mai mare de a susţine artiştii şi compozitorii”, a declarat Andrew Shaw, Managing Director al serviciului de difuzare şi cel online al Alliance. Potrivit studiului, un post de radio obişnuit difuzează aproximativ 12.000 de melodii pe o perioadă de trei luni. În acelaşi interval, pe site-uri de muzică precum YouTube se ascultă aproximativ 14 milioane de melodii!