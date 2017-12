“Blejnar era cinstit pentru că îi ducea bani lui Băsescu”

Premierul Victor Ponta l-a acuzat pe preşedintele suspendat Traian Băsescu, într-o emisiune televizată, că l-a protejat pe fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar, transmiţând procurorilor prin intermediul televiziunii publice să nu se atingă de acesta, deoarece Blejnar \"îi ducea lui bani. \"Pe Blejnar, cel care astăzi, în sfârşit, este cercetat cu toată reţeaua lui pentru zeci de milioane de euro evaziuni şi mită, cine l-a ţinut? De câte ori îl acuzam, preşedintele Băsescu ieşea şi spunea: “Blejnar e bun, Blejnar e cinstit”. De ce era cinstit? Că îi ducea lui bani, de asta era cinstit! Asta o să putem să dovedim după 29 iulie, că acum le este încă frică de Băsescu, care are dosare, care îi ameninţă pe toţi, care le înregistrează telefoanele. Dosarul cu Blejnar a apărut abia acum, în sfârşit, după atâţia ani în care şi eu, şi câţi alţii am avertizat, dar de câte ori erau dovezi cu Blejnar, Băsescu făcea o emisiune la TVR şi zicea: “Blejnar e foarte bun, e foarte cinstit, uite ce bun e ANAF”. Îl ţinea, îl proteja, dădea semnal către procurori: “Lăsaţi-l, că ăsta e omul meu!”\", a spus Ponta, la Antena 3. Blejnar a fost numit la conducerea ANAF în ianuarie 2009 de către premierul Emil Boc şi revocat din funcţie în aprilie 2012, de către premierul Mihai Răzvan Ungureanu.

Transcrierea declaraţiilor premierului, preluate de pe site-ul său:

\"Încercăm să punem ordine într-un sistem de Sănătate distrus de Băsescu, un sistem în care oamenii mor. Dl. Băsescu uită să ne spună că din cauza lui oamenii mor.

Eu cred că noi am făcut ceva ce românii îşi doreau, l-am adus pe Băsescu în faţa poporului pentru a fi judecat. Pe 29, românii au șansa extraordinară de a pune capăt unui rău. Dacă românii vin la vot ca la alegerile locale, categoric, referendumul este validat şi epoca Băsescu se încheie. Dacă nu vor veni, intrăm într-o bătălie juridică. Sunt trei posibilităţi de cvorum, toate trei declarate constituţionale. Parlamentul va face din toate trei una singură. Comisia de la Veneţia a spus că nu trebuie pus cvorum, pentru că

atunci absenţa va fi echivalată cu un vot împotrivă. Voi face tot ce ţine de mine să îi conving pe români să vină la vot. E un scenariu îngrozitor cu un Băsescu respins, dar care se întoarce. El are dorinţa de a păstra puterea şi de a nu ajunge în faţa justiţiei.

Cei de la Bruxelles au fost grosolan dezinformaţi, au fost minţiţi. Dl. Barroso mi-a ridicat 11 probleme, la care am făcut răspunsuri şi le-am trimis. Nu m-am simţit bine când am fost puşi la zid fără să fim ascultaţi. Propaganda de denigrare a României, condusă de Traian Băsescu, este una mincinoasă. Preşedintele Barroso avea nişte informaţii, unele corecte, unele incorecte. Decizia CCR mi se pare foarte corectă. Faptul că nu publicăm în Monitorul Oficial deciziile CCR este o minciună ordinară. Nu mi-am permis să îl întreb pe dl. Barroso cine l-a minţit. La DNA şi la Parchetul General nu se schimbă nimeni. Nu am vrut să spun la Bruxelles că DNA îmi urmăreşte telefonul din februarie şi se dau înregistrările la România Liberă şi Evenimentul Zilei.

A existat o campanie de dezinformare şi încet-încet o demontăm. Traian Băsescu e vinovat de încă un rău îngrozitor. Ne va lua luni de zile să spălăm această imagine a României creată de Băsescu. Niciodată în istoria UE, un europarlamentar nu a cerut ca

ţara sa să fie dată afară din UE, până la unul din România. Acest gen de iresponsabilitate şi ticăloşie nu a existat la nimeni.

Imagina României ca ţară este încă una negativă. E mult mai uşor să transmiţi o ştire negativă. În momentul în care preşedintele ţării şi grupul său politic vin şi spun că în România e lovitură de stat, că e ca în Siria, este foate greu să dovedeşti contrariul.

Băsescu a fraudat votul din 2009, i-a minţit pe oameni. Pentru partenerii europeni e de neînţeles cum se ajunge la aşa ceva. Ştiu că Traian Băsescu va arunca în noi cu mizerie şi ne va înscena lucruri, ne va lua cu clişee. Iar a reamintit de Voiculescu, dar pe Patriciu l-a reevaluat. Sunt convins că românii îl vor judeca aşa cum merită.

Evident că din cauza lui Băsescu şi a declaraţiilor iresponsabile s-a ajuns la mărirea cursului. Ne îndeplinim toate obligaţiile, am început să rezolvăm toate problemele, luăm noi măsuri fiscale şi de creare a locurilor de muncă, am dat înapoi pensiile, am organizat alegeri corecte, să deblocam lucrări din infrastructură, să oprim hoţia. Nu mă miră că își folosesc toate armele.

Noi am prezentat în fiecare zi ceea ce au găsit miniştrii. S-au luat bani de la pensii, salarii, şcoli şi spitale. Ministrul Funeriu a inventat clasa 0 ca să dea de lucru firmelor prietene. Foştii miniştri au făcut afaceri cu firmele lor de casă. Cazul cel mai răsunător este Blejnar. De câte ori îl acuzam, preşedintele ieşea şi spunea că Blejnar e bun. Acest om este bolnav de putere. Ne-a vândut ţara ca să rămână la putere. Ştie că va ajunge în faţa justiţiei pentru lucruri grave, nu pentru chestii micuţe. Nici acum, nici în 2009 nu a ştiut să spună cum şi-a plătit campania.

Dosarul cu Mihăileanu l-a închis dna Udrea printr-o şmecherie. Facem curăţenie în Hidroelectrica, Dovezile cu Videanu s-au trimis la Parchet. Luptă cu disperare şi cu lipsă totală de bun simţ. Pierdem o mulţime de bani pentru că PDL a dat cu dedicaţie contractul la firma dedicată lor. (referitor la Autostrada de Vest). Liviu Negoiţă, tot în fonduri europene, a făcut licitaţii ilegale pe care dna Trăilă le-a protejat şi nu le-a comunicat la Bruxelles. Suntem într-o situaţie cumplită. Noi am făcut eforturi să reparăm lucrurile. O să ne trezim cu o mulţime de probleme.

Nu am văzut atâta ticaloşie, e un blestem pentru noi. Pe 29, dacă oamenii vin la vot vor rupe acest blestem. Se vor face secţii de votare în străinătate în comunităţile care asigură o locaţie sigură. Băsescu a câştigat cu frauda din străinătate. Pe 7 decembrie 2009 am spus că am o datorie să mă bat până când acest nemernic, Traian Băsescu, va pleca şi România va scăpă de el şi de clica lui.

Crin Antonescu va fi acel preşedinte pe care românii şi-l doresc şi de care au nevoie. Eu cu Crin am pornit împreună la bătălie, o vom duce la capăt. Românii trebuie să scape de un regim securist care conduce prin frică şi şantaj. Nu ai cum să coabitezi cu un asemenea individ, e un scorpion care ucide tot ce-i în jurul lui. Împreună cu Crin, îl vom da jos. \"