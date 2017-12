Blejnar nu i-a convins pe judecători

Fostul şef al Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar a contestat, ieri, măsura obligării de a nu părăsi localitatea impusă de procurorii anticorupţie în dosarul evaziunii cu produse petroliere de peste 15 milioane de euro. Ajuns la Curtea de Apel, Blejnar a declarat că ridicarea interdicţiei este „o chestiune de principiu”, susţinând că nu are nicio legătură cu acuzaţiile care i se aduc. Săptămâna trecută, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au început urmărirea penală faţă de Blejnar pentru complicitate la evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, în acelaşi dosar în care este anchetat şi fostul său şef de cabinet Codruţ Marta. La ieşirea din sala de judecată, fostul şef al Fiscului a declarat că nu cunoaştea acţiunile derulate de companiile implicate în tranzacţiile cu produse petroliere şi nici istoricul fiscal al acestora. \"Eu sper că i-am convins pe judecători şi sper că voi convinge toată opinia publică din ţară că nu cunosc nimic despre acest dosar şi că nu am niciun fel de implicare\", a afirmat Blejnar, după şedinţa care s-a desfăşurat cu uşile închise. Instanţa a decis menţinerea interdicţiei de a părăsi ţara. Potrivit DNA, Blejnar ar fi sprijinit din mai 2011 până în iulie 2012 grupul infracţional care a iniţiat un amplu mecanism evazionist pentru sustragerea de la plata accizelor a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. În dosar este arestat şi fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Constanţa Dan Secăreanu alături de alte şapte persoane, în timp ce fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor Viorel Comăniţă şi alte trei persoane au primit interdicţie de a părăsi ţara. Arestare în lipsă în aceeaşi cauză au primit fostul şef de cabinet al lui Blejnar, Codruţ Marta, Radu Nemeş, soţia acestuia, Diana Nameş, Ovidiu Ioan Moldovan şi Mihai Gulea.