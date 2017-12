Blejnar, „regina“ unor procedee evazioniste: 13.172.520 lei prin firme-fantomă

19:13:27 / 08 Noiembrie 2016

Basimul odios

Sa vina sampania caviarul...asa cugeta un basist un justitiar bashit niku kuru...un nenorocit care se bucura ca un om nevimovat Nicusor cu prejudiciu ZERO...era masacrat de justitia bashita la 15 ani .In schimb mafia bashita care acum sa aciuit in pnl era fata mare..nevinovata...Inca o data anchetele A3 sau dovedit dupa 5 ani de la dezvaluire ma niku k uru adevarate...Mafia basista incepe sa se reuneasca dupa gratii dupa Blaga acum blejnar..Cum a fost numit acest puscariabil in fruntea ANAF?...?Siguranta statului romam.e.im pericol!....Da banii prejudiciul cine l va recupera niku kuru..pansela...asta e coruptia.adevarata nu ce a facut Nicusor in CMZ!