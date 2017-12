Blejnar, urmărit penal alături de fostul său şef de cabinet

Citat în dosarul evaziunii cu motorină de peste 15 milioane de euro, fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar s-a prezentat, ieri dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru audieri. Procurorii i-au adus la cunoştinţă lui Blejnar că au început urmărirea penală faţă de el sub acuzaţiile de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. Potrivit anchetatorilor anticorupţie, în perioada mai 2011 - iulie 2012, Blejnar ar fi acordat sprijin grupului infracţional organizat care a iniţiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea de la plata accizelor aferente a unor cantităţi de motorină comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. Blejnar va fi cercetat în libertate, procurorii dispunând faţă de acesta măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile. Fostul şef al ANAF poate contesta această măsură preventivă la Curtea de Apel Bucureşti. După aproximativ o oră şi jumătate de audieri, la ieşirea din sediul DNA, fostul şef al Fiscului a dat un răspuns evaziv: „Am dat o declaraţie în care am prezentat tot ceea ce cunoşteam despre situaţia în cauză, adică nimic\". Avocatul Ovidiu Buduşan, apărătorul lui Blejnar, a declarat că în ordonanţa prin care i se interzice clientului să părăsească ţara este specificat faptul că Blejnar nu mai are dreptul să deţină şi să utilizeze niciun fel de armă, conform normelor legale în vigoare. Ordonanţa procurorului este executorie din momentul în care a fost emisă şi va fi înaintată Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Poliţiei Capitalei, care îl va atenţiona pe Blejnar ca, în termen de 10 zile, să predea permisul de port armă şi orice armă şi muniţie deţinute.

În acelaşi dosar sunt cercetaţi în stare de arest fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă (SIPI) Constanţa Dan Secăreanu şi alte şapte persoane, în timp ce fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV) Viorel Comăniţă şi alte două persoane au primit interdicţie de a părăsi ţara. Arestare în lipsă în aceeaşi cauză au primit fostul şef de cabinet al lui Blejnar, Codruţ Marta, Radu Nemeş, soţia acestuia, Diana Nameş, Ovidiu Ioan Moldovan şi Mihai Gulea.