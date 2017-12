Blestemul cargoului „Hagieni”!

Ultimul om care se salvează de pe o navă aflată în pericol este comandantul. Lui îi revine sarcina de a menţine siguranţa marinarilor. Orice decizie greşită poate pune în pericol echipajul care şi-a pus viaţa în mâinile sale. Sunt lucruri pe care orice comandant de navă le ştie şi, la modul ideal, şi le asumă. Probabil că cel care a simţit toate aceste lucruri pe propria sa piele este fostul comandant al navei cargo „Hagieni”, constănţeanul Dorel Iftodi, declarat erou de către echipajul său, dar care s-a aflat la un pas de a fi condamnat în urma unui accident pe mare, când a fost izbit de tancul „Barbarossa”. Echipajul a scăpat ca prin minune şi asta numai datorită modului în care comandantul a gestionat situaţia de criză. Orice manevră greşită sau decizie pripită ar fi adus, pe loc, la scufundarea cargoului şi 16 vieţi ar fi fost pierdute în apele Bosforului. Tragedia a ţinut mult timp primele pagini ale ziarelor din întreaga lume, mai ales din cauza procesului de notorietate care s-a derulat timp de trei ani. Comandantul Dorel Iftodi îşi aminteşte perfect şi acum tot ceea ce s-a petrecut. „Pe 13 ianuarie 1997, am plecat cu nava de la Varna, Bulgaria. Aveam 16 marinari români la bord. Eram încărcaţi cu 6.200 de tone de sodă vrac, în trei din cele patru magazii şi urma să descărcăm în Franţa. Era miezul nopţii şi ne deplasam cu viteză redusă pe Bosfor, când am văzut o navă ce venea din sens opus - tancul petrolier „Barbarossa”, dar pe centrul nostru de pasă (culoar de drum - n.r.). Am încercat să iau legătura cu echipajul tancului prin radiotelefon, dar nu a răspuns nimeni. Am încercat să iau legătura şi cu centrele turceşti de dirijare a traficului, dar nu am primit niciun răspuns”, povesteşte Iftodi. Atunci, el a decis să intre cât se poate de mult pe partea dreaptă a pasei şi a mărit viteza cargoului pentru a-l dirija mai bine. „Cunoşteam bine zona şi ce se afla pe fundul mării. De aceea am decis să trag nava cât mai mult pe centrul pasei. „Barbarossa”, un tanc de 33.000 de tone, ne-a lovit între magazia 1, care era goală, şi magazia 2, încărcată cu sodă vrac, spre prora (partea din faţă a navei - n.r.). Din impactul puternic, „Barbarossa” ne-a lovit apoi în tribord (bordul din dreapta, n.r.) şi în maşină”, a povestit comandantul navei „Hagieni”. Imediat, comandantul a decis să tragă mult dreapta şi să „sprijine” cargoul într-un banc de nisip. Decizia aceasta, venită în ultimul moment, susţine comandantul, a fost cea care a salvat viaţa echipajului pentru că cele două magazii erau deja inundate, iar „Hagieni” nu s-ar mai fi putut menţine la suprafaţă. De-a lungul punţii, gaura făcută de „Barbarossa” avea 18 metri pe orizontală şi 12 metri pe verticală. „Am anunţat imediat accidentul şi la faţa locului a venit şi procuratura. Din acel moment a început seria anchetelor în care am fost implicat. Armatorul „Barbarossa”, o firmă italiană, nu a vrut să cadă la înţelegere cu armatorul nostru - Socomar - şi au urmat trei ani de procese, la Buyuk, în Turcia, apoi în Anglia, la Curtea Amiralităţii de la Londra, pentru pagube de peste 3.000.000 de dolari la „Hagieni”. Paguba pentru „Barbarossa” a fost de doar 10.000 de dolari. Armatorul italian şi avocaţii au încercat să ne scoată vinovaţi. Au crezut că, pentru că suntem români, ne pot juca pe degete. Procesul a fost în favoarea noastră, deşi s-a considerat culpă comună: 10% vinovat „Hagieni” şi 90% vinovat „Barbarossa”. Culpa comună este ceva obişnuit. Singura situaţie în care o navă nu are nicio vină pentru un accident este când suferă avarii în timp ce este ancorată la cheu, aşa cum am păţit, în 1995, tot cu „Hagieni””, a declarat comandantul Iftodi.

OPERAŢIUNILE DE RANFLUARE A NAVEI AU DURAT DOUĂ SĂPTĂMÂNI Pe tot parcursul procesului, comandantul a navigat, dar era chemat periodic la proces. Operaţiunile de ranfluare a cargoului românesc au durat două săptămâni, timp în care echipajul nu a avut voie să coboare de la bord. „În noaptea accidentului, am semnat contractul de salvare cu o firmă din Turcia, care a trimis o navă de salvare ce s-a legat practic de noi. Spărtura din navă a fost sudată sub apă şi, cu ajutorul unor pompe submersibile, s-a scos apa din cele două magazii inundate, iar „Hagieni” a început să plutească. Am fost traşi, apoi, într-o dană de reparaţii de la Buyuk, din Turcia, unde ni s-au făcut reparaţii provizorii, apoi am plecat mai departe în voiaj, să descărcăm marfa”, a povestit Iftodi. „Hagieni” a intrat în reparaţii definitive abia când a ajuns acasă, la Şantierul Naval Constanţa. Construcţia cargoului românesc a început în 1982. Are o lungime de 130 de metri şi un tonaj de aproape 9.000 tone. Potrivit site-ului de urmărire www.marinetraffic.com, sâmbătă, 11 august 2012, la ora 16.00, „Hagieni”, acum sub pavilion maltez, a ancorat în Portul Istanbul, cu destinaţia finală portul Haifa, din Israel. Potrivit www.shipwrecklog.com, „Barbarossa” a fost scos din funcţiune şi nu mai există informaţii despre starea lui, după ce motoarele s-au defectat, anul trecut, în Strâmtoarea Dardanele.

Despre acest accident a relatat şi jurnalistul Horia Tabacu, aflat, pe data de 2 februarie 1997, la bordul mineralierului „Balota”, ce traversa Bosforul. Aşa arată mărturia sa de atunci: „2 februarie. A fost o zi splendidă. M-am trezit (nu ştiu de ce ?) bine dispus. Am intrat în Bosfor pe la 9,30 şi am văzut oraşul Istanbul. Puţin mai târziu am avut ocazia să urmăresc pe viu primul naufragiu din viaţa mea, al unui vas comercial. Culmea, nava era cargoul românesc Hagieni de 8. 700 TDW, proprietate a Companiei NAVROM. Vasul este încărcat cu sodă şi informaţiile primite de comandantul nostru indică faptul că a intrat în coliziune cu o navă italiană. Marinarii români sunt încă la bord, iar vasul a reuşit să fie eşuat pe un banc de nisip. Transmitem imediat ştirea la ziar, pe fax, de la bordul navei noastre. Avem exclusivitate absolută”.