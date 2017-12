Blestemul Katyn

În week-end-ul ce tocmai a trecut aveam o listă de câteva subiecte destul de importante, din care ar fi urmat să aleg o temă pentru editorialul de astăzi, când am aflat despre catastrofa aviatică de la Smolensk... Vestea a căzut ca un trăsnet şi a făcut înconjurul lumii fulgerător, indiferent de fusul orar al capitalelor politice de pe planeta noastră. Consternarea era evidentă atât printre şefii de state, cât şi în rândul oamenilor obişnuiţi. Am putut citi o anumită perplexitate chiar şi în reacţiile presei de pe toate meridianele. O asemenea tragedie produce un fenomen paradoxal de solidaritate universală, aşa cum s-a întâmplat şi după atentatele de la 11 septembrie 2001, deşi în acest caz nu pare să fie vorba de un act terorist. Cât despre starea de şoc a poporului polonez, ea a fost înfăţişată în toate jurnalele de ştiri ale televiziunilor de pe mapamond, în timp real! Dacă ar fi să încerc o sinteză a primelor comentarii, pe mine nu mă atrag speculaţiile politice generate de acest eveniment, ci mai curând cele de natură, hai să zicem, metafizică, referitoare la destinul istoric tragic al naţiunii poloneze... După ce, acum şapte decenii, în pădurea de la Katyn, Stalin ordona genocidul a câtorva mii de polonezi care reprezentau elita celei de a doua republici, cum scrie în manualele lor de istorie contemporană, acum este distrusă o parte din noua elită, vârful unei noi generaţii, care se afla în pragul unei reconcilieri istorice cu Rusia. Nu ştiu, eufemistic vorbind, dacă a fost „mâna lui Dumnezeu” sau a diavolului, dar am sentimentul, fără să pot dovedi aşa ceva, că parcă victimele de la Katyn au vrut să împiedice o asemenea împăcare... Eu nu cred în „întâmplări”, nici măcar la nivelul destinului unui popor, motiv pentru care optez pentru acest raţionament esoteric! Moartea tragică a preşedintelui Lech Kazynski, deplânsă de întreaga lume, împreună cu aproape o treime din puterea politică poloneză de azi, pune Polonia în situaţia de a trăi o cotitură istorică fără precedent în ultimii 70 de ani, care s-ar putea numi, aşa cum au speculat deja unii, „blestemul Katyn”... Restul e tăcere şi durere, dacă-mi permiteţi să parafrazez o replică a lui Hamlet!