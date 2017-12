Blestemul Oscarurilor o loveşte pe Penelope Ann Miller

A revenit în prim-plan după rolul din ”L’Artiste / The Artist”, dar actriţa americană Penelope Ann Miller este prima victimă a superstiţiei legate de câştigarea premiilor Oscar. Penelope Ann Miller, în vârstă de 48 de ani, a anunţat că divorţează de soţul ei, după 12 ani de căsătorie. Vedeta, care a interpretat rolul soţiei lui George Valentin, Doris, în filmul recompensat cu cinci premii Oscar, a depus actele, invocând divergenţe ireconciliabile. Actriţa are doi copii cu James Huggins, de 11 şi de 3 ani şi se află la cel de-al doilea divorţ, după căsătoria scurtă cu Will Arnett. Rămâne de văzut dacă măcar în relansarea carierei actriţa va avea noroc. Penelope Ann Miller a fost nominalizată la Globul de Aur pentru rolul din ”Carlito\'s Way”, film cu Al Pacino şi Sean Penn şi va interpreta tot rolul unei soţii, cea a lui Abraham Lincoln, în producţia lui Salvador Litvak, ”Saving Lincoln”.