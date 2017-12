Blindate elveţiene pentru militarii români din Irak şi Afganistan

Ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu, a declarat, ieri, că transportoarele blindate elveţiene Piranha III C8x8, comandate de statul român în scopul modernizării infrastructurii militare, vor intra în dotarea armatei cu şase luni înainte ca acestea să execute o misiune externă. Mowag, producătorul elveţian al transportoarelor Piranha, a livrat deja 10 din cele 31 de blindate comandate pînă acum de statul român. \"Modernizarea înseamnă, în primul rînd, dotarea cu transportoare noi, mai performante - probabil sînt cele mai performante la ora actuală - care asigură mai ales un grad ridicat de protecţie pentru militar. E vorba de transportoarele Piranha, care au intrat deja în dotarea Batalionului din Craiova, ce urmează să execute următoarea misiune în Afganistan\", a afirmat Meleşcanu. Ministrul a explicat că noile transportoare, care vor înlocui TAB-urile existente, le vor asigura soldaţilor un maximum de protecţie: \"Este vorba nu numai de protecţia prin blindaj, ci şi de faptul că toţi militarii se află în interior, toate sistemele de executare a focului se folosesc din interior, pe baza unor sisteme electronice. Dispun şi de un sistem de comunicaţii şi de conducere unitară a operaţiunilor militare, care este foarte performant”.

Costuri mari pentru o achiziţie care a demarat scandalos

Meleşcanu a subliniat că, pe lîngă infrastructură, educaţie şi sănătate, dotarea corespunzătoare a armatei şi protecţia militarilor în misiuni constituie \"o prioritate căreia trebuie să îi facem faţă\". Modernizarea unităţilor militare va continua, inclusiv pe termen scurt. “Programul ca atare este unul costisitor, pentru că, după calculele noastre, am dori să schimbăm tot ce înseamnă transportoare blindate într-un interval de timp rezonabil, ceea ce ne va duce la cifre destul de însemnate\", a încheiat ministrul. Armata română a achiziţionat 31 de blindate, cu 60 de milioane de euro. Firma Mowag se obliga sa livreze în primul an de la semnarea contractului, adică în 2007, 10 transportoare, iar în următorii 3 ani, cîte 7 transportoare pe an. Termenele nu au fost respectate. Chiar dacă au apărut întîrzieri în livrarea produselor şi probleme grave în momentul recepţiei primului lot de transportoare, Ministerul Apărării a pus la punct un alt plan de achziţii de transportoare blindate, cu bătaie lungă, pînă în 2025. Programul ar urma să se deruleze în două etape: în perioada 2009-2015 să fie achiziţionate 250 de vehicule, iar în perioada 2015-2025, alte 320, iar afacerea atinge pragul de un miliard de euro. Trupele româneşti dislocate în Irak şi Afganistan au în dotare TAB-uri de diferite tipuri, produse la Automecanica Moreni, unele dintre ele fiind modele cu o vechime de peste 20 de ani. Ministerul Apărării nu a avut niciun program de modernizare a maşinilor de luptă, aşa cum ar fi trebuit să se întîmple într-o armată NATO, pentru a creşte nivelul de siguranţă, mobilitate sau dotările cu armament modern. Este mai simplu să cumpărăm, chiar dacă le putem produce noi, nu-i aşa?