Bölöni l-a transferat şi pe Leko

Anunţat de mai mult timp la echipa din Principat, croatul Jerko Leko a semnat luni seară pentru două sezoane cu AS Monaco, formaţia antrenată din această vară de Loţi Bölöni. Leko are 26 de ani şi a evoluat pentru naţionala ţării sale la Mondialul german, fiind rezervă şi intrînd pe parcursul meciurilor cu Brazilia şi Australia. "Mondialul a fost o decepţie pentru Croaţia, dar asta a trecut deja. Acum, toată ambiţia mea este concentrată asupra lui AS Monaco, echipă la care vreau să devin titular şi să obţinem rezultate cît mai bune", a declarat croatul la conferinţa de presă organizată cu ocazia prezentării sale. Leko (39 de selecţii şi 2 goluri pentru naţională) are 1,87m şi 82kg şi a evoluat în ultimele trei sezoane la Dinamo Kiev, după ce jucase la Dinamo Zagreb pînă în 2002. El se va alătura echipei Bölöni pe 4 iulie, în stagiul de pregătire de la Port-Crouesty.