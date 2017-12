Blocaj al pieţei farmaceutice

Vânzarea medicamentelor importate în România, aşa numitul export paralel prin care se transferă în alte ţări produsele farmaceutice care ajung la noi în ţară va lua amploare din cauza preţului mic, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM). Distribuitorii români cumpără anumite medicamente de la producătorii străini, însă în loc să le vândă pe piaţa internă le reorientează spre alte ţări, care preferă să le ia deoarece au un preţ mai mic. În plus, îşi găsesc cumpărători străini care sunt dispuşi să plătească imediat, cu bani gheaţă. „Spre exemplu, potrivit referenţierii circulare care se foloseşte în prezent, pentru un medicament care are preţul minim în UE de 10 euro, România va adopta acest preţ şi îl va transforma în lei raportându-se la cursul de 4 lei pe euro. Raportând acest preţ la cursul real al euro, mai mare cu 5-7%, preţul medicamentului din România este de fapt de 9 euro. Ţările din jur care folosesc acelaşi sistem de referenţiere vor lua ca referinţă preţul minim de 9 euro din România, iar ţara noastră devine atractivă şi pentru exportul paralel. Din cantităţile de medicamente aduse în România o parte sunt transferate spre ţări precum Germania, care îl vând la un preţ mai mare. Acest lucru are consecinţe directe asupra pacientului, care nu va avea acces la medicamente”, a explicat Sorin Popescu, reprezentant al Merck Sharp&Dohme România. Potrivit reprezentanţilor ARPIM, în cazul exportului paralel este vorba de medicamente precum cele pentru cancer sau anumite boli de sânge, care reprezintă volume mici şi valori mari. Dacă în primele trei trimestre, exportul paralel a reprezentat în România 5-7% din totalul pieţei, în 2010 va ajunge probabil la 12%, iar în doi-trei ani la 25%, potrivit estimărilor ARPIM. Dan Zaharescu explică faptul că prin ordinul 75 al Ministerului Sănătăţii privind metolodologia de calcul a preţului medicamentelor s-a adoptat cel mai mic preţ dintr-un coş de 12 ţări ale UE, ţări recunoscute ca având preţuri mici. Cursul de schimb de 4 lei pentru un euro a provocat preţuri în medie cu 5% sub nivel. De acum o lună, preţurile se învârt la minus 7% faţă de cursul real, potrivit lui Zaharescu, însă vor ajunge la minul 15% dacă nu se va modifica cursul de schimb. Conform ordinului, actualizarea preţului se face anual în ultima săptămâna a lunii noiembrie în funcţie de cursul utilizat pentru realizarea bugetului pe anul viitor. Concret, ar trebui să crească preţul cu diferenţa între cursul de 4 euro şi cel de 4,2 euro care va fi folosit, potrivit unor informaţii neoficiale, pentru realizarea bugetului statului pe 2010. De zece zile însă a apărut un proiect de modificare a acestui ordin care nu prevede actualizarea ratei cursului de chimb valutar în noiembrie. “Practic, dacă această modificare va intra în vigoare, cursul ar trebui să rămână la patru lei. Consecinţele ar fi un posibil blocaj al pieţei din cauza devalorizării leului, îngreunarea accesului pacienţilor la medicamente din cauza instabilităţii economice, accentuarea exporturilor paralele şi se continuă cu întârzierea lansării noilor medicamente pe piaţa din România. Dacă acest ordin intră în vigoare nu se va modifica preţul medicamentelor”, explică Dan Zaharescu.