Blocajul financiar se accentuează. 7 din 10 companii îşi plătesc cu greu facturile

10:49:16 / 20 Mai 2019

Hoti, nu patroni

Milioanele de romani au plecat afara numai din cauza PATRONILOR. Ei sunt cei care au castiguri mult mai mari ca in UE deoarece din 89 totul se plateste ca si in UE, ei castiga imens. Dar de 29 ani suntem mintiti de ei si de media corupta, tot a patronilor si ea, ca nu se pot plati salarii mari ca in UE. Total fals. Se pot plati salarii ca in UE, dar nu vor patronii. Ei vor ca doar ei sa fie miliardari, noi sa fim tinuti la nivel de Somalia. Speram sa platiti pt tot raul facut angajatilor, sa ajungeti sa dati faliment sau sa va angajati doar nevestele si copiii, si sa ajungeti sa traiti din salariu min pe economie, pe care-l tineti tot voi la un nivel mizer. Asa sa va ajute Dzeu!