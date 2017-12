Blocuri debranşate de RADET

Locatarii a două blocuri din Constanţa, B1 şi B2 de pe strada Dragoslavelor, s-au trezit cu căldura şi cu apa caldă tăiate, din cauza unui debit către RADET de aprox. 250.000 de lei. În afară de obişnuitele întârzieri la plată ale unor locatari, care conduc, în general, la asemenea datorii, în acest caz avem de a face şi cu o fraudă făcută de administratorul asociaţiei de proprietari, Gabriela Varga, conform preşedintelui asociaţiei, Ion Răileanu: “Acum o săptămână ne-au tăiat căldura şi apa caldă şi am demarat imediat o anchetă, în urma căreia am descoperit o fraudă făcută de administratorul asociaţiei de aprox 50.000 de lei”. Însă cauzele pentru care s-a acumulat o asemenea datorie nu sunt relevante pentru distribuitorul agentului termic, în acest caz RADET Constanţa, care s-a văzut nevoit, după ce a făcut toţi paşii legali prealabili, să ia cea mai dură măsură împotriva asociaţiei respective de locatari, debranşarea. “De un an şi şase luni nu a mai fost făcută nicio plată de către asociaţie, care doar şi-a decontat ajutoarele de încălzire. Noi am adresat mai multe somaţii şi notificări asociaţiei şi chiar am acţionat-o în instanţă. Însă în condiţiile în care noi furnizăm agent termic şi consumatorul nu plăteşte, trebuie să luăm astfel de măsuri, pentru că nu putem tolera datorii atât de mari”, a declarat directorul comercial al RADET Constanţa, Eugen Ionescu. El a adăugat că rebranşarea se va putea face numai după ce asociaţia va plăti măcar jumătate din datoriile pe care le are. “Din datoria pe care o are asociaţia a fost achitată doar o mică sumă, 15.000 de lei, în această săptămână, ceea ce ar însemna factura pe ultima lună. Nu putem vorbi de rebranşare decât dacă se achită iniţial jumătate din debit. Pentru restul sumei suntem dispuşi să stabilim o eşalonare a plăţilor”, a precizat directorul comercial al RADET Constanţa.