Blog pentru victimele lui Ştefanian

Ororile trăite de victimele lui Adrian Ştefanian, cel care l-a ameninţat cu moartea pe judecătorul Ciprian Coadă, au început să iasă la iveală una câte una. Cei care au trecut prin momente cumplite şi care au fost terorizaţi de Ştefanian nu se mai tem să vorbească. După ce, în cursul zilei de joi, am prezentat povestea a doi tineri, dintre care unul a fost sechestrat într-un sicriu şi torturat ore în şir, în această ediţie vom prezenta povestea unui alt constănţean care a fost victima lui Ştefanian. Octavian Bordea spune că totul s-a întâmplat la cumpăna dintre anii 2009 şi 2010, când petrecea Revelionul la clubul „One”, la care Ştefanian era asociat. „Eram la masă cu două domnişoare şi vorbeam, iar la un moment dat a venit un tip din anturajul lui Ştefanian. A stat la masa noastră aproximativ o oră, timp în care nimeni nu l-a băgat în seamă. Era atent la discuţiile noastre. La un moment dat, s-a ridicat şi mi-a dat un pumn în gură. Am căzut pe spate. M-am ridicat cu gândul de a mă răzbuna, însă m-am gândit că e seara de Revelion şi nu are rost să o petrec la poliţie. Am vrut să plec din club! Când coboram scările, a venit Ştefanian şi m-a lovit în cap cu un pahar. M-am întors şi l-am strâns de gât, din instinct, să mă apăr, însă în acel moment el m-a lovit în gură cu un alt pahar şi mi-a spart dinţii. Am leşinat şi m-am rostogolit pe scări. M-au ajutat angajaţii clubului şi apoi am fost transportat la spital”, a declarat Bordea. Tânărul a stat câteva zile în comă. A făcut plângere la poliţie, însă, spune el, influenţele tatălui lui Ştefanian au fost mult prea puternice, iar dosarul s-a prăfuit prin sertare. „Tatăl lui încă are relaţii în cadrul poliţiei şi are talentul de a întârzia dosarele ca să îşi salveze fiul. Are probabil persoane care au datorii la el şi îl ajută. Cert este că au trecut trei ani de la incident şi nu s-a întâmplat nimic. Acum dosarul a ajuns la Parchet. Îmi pare rău pentru judecătorul Coadă, dar într-un fel mă bucur că i s-a întâmplat lui pentru că aşa au ieşit la iveală multe agresiuni ale lui Ştefanian”, a adăugat Bordea.

ALTĂ VICTIMĂ, ALTĂ POVESTE Marius Ionel Andrei, fost angajat al clubului „One”, povesteşte un incident petrecut în club. „Într-o vineri, Ştefanian a făcut ecusoane pentru bodyguarzii clubului. Sâmbătă, el a venit la club beat şi drogat şi l-a întrebat pe un angajat unde sunt ecusoanele. Acesta i-a spus că nu ştie, lucru care l-a înfuriat la culme pe Ştefanian, care l-a luat la bătaie lovindu-l cu pumnii şi picioarele, după care i-a spart un pahar în cap. Băiatul a dat să plece, spunând că nu mai munceşte în aceste condiţii. Ştefanian a spart o sticlă de bere şi i-a pus un ciob la gât spunându-i „Te tai, nenorocitule! Ştii cu cine ai de-a face!”. Toţi angajaţii erau terorizaţi şi le era frică să deschidă gura”, a povestit Andrei.

ÎN AREST Vineri, pe rolul Tribunalului Constanţa s-a judecat recursul formulat de Ştefanian împotriva măsurii arestării preventive. Avocatul lui, Crum Gheorghiu, spune că în acest caz se confruntă cu o discriminare. „La modul în care s-a făcut dosarul, clientul meu nu are nicio şansă. În şase zile, procurorii au trimis dosarul pe rolul instanţei, iar clientul meu nu a reuşit să aducă nicio probă în apărare. Este o nedreptate! Să fie pentru amândoi balanţa egală”, a spus Crum Gheorghiu. Avocatul a adăugat că cel mai probabil va cere strămutarea dosarului. Stilul arogant şi ironic nu l-a părăsit pe Ştefanian nici în boxa acuzaţilor. „Cuvântul meu nu contează şi nu are valoare. Dânsul (n.r. - judecătorul Ciprian Coadă) este cine este şi eu sunt un gunoi”, le-a spus Ştefanian judecătorilor. Recursul a fost respins, iar Ştefanian s-a întors în celulă.

APEL Toţi cei care au fost victimele lui Adrian Ştefanian şi vor să vorbească pe această temă ne pot contacta pe adresa de email a redacţiei: „office@telegrafonline.ro”. „Mi-ar plăcea să ne adunăm toţi cei care au avut divergenţe cu Ştefanian şi să ţipăm până ajunge la puşcărie. O să fac un blog unde am să dau detalii despre acest caz. Am să deschid un cont bancar în care oricine doreşte poate dona orice sumă, cât de mică, pe care, la finalul procesului, să i-o dăm avocatului care va reuşi să câştige procesul şi îl va trimite pe Ştefanian la puşcărie. Sunt convins că primii care vor face acest lucru sunt prietenii mei care ştiu prin ce am trecut”, a spus Octavian Bordea.