Blogger condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a scris despre viaţa grea din Birmania

Un blogger care a scris despre dificultăţile vieţii din Birmania şi un scriitor care a compus o poezie de dragoste care era, de fapt, un atac mascat la adresa dictatorului birmanez Than Shwe, au fost condamnaţi la ani grei de închisoare, relatează ”The Times”. Nay Myo Kyaw, de 28 de ani, care ţine un blog sub numele de Nay Phone Latt, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de o instanţă din Rangoon. Poetul Saw Wai a primit doi ani de închisoare pentru o poezie de Sfîntul Valentin, apărută într-o publicaţie cunoscută. Chiar şi avocatul care îi reprezintă pe cei doi, Aung Thein, a fost suspendat pentru patru luni, pentru sfidarea Curţii, în timpul apărării sale. Aceştia se alătură celor peste 2.000 de prizonieri politici din închisorile din Myanmar (Birmania), jumătate dintre ei fiind închişi din septembrie anul trecut, cînd zeci de mii de călugări budişti şi activişti politici au ieşit în stradă, protestînd faţă de regimul autoritar al ţării.

”Autorităţile i-au dat o pedepapsă foarte severă lui Nay Phone Latt doar pentru că a folosit Internetul. Această sentinţă şocantă are menirea să înspăimînte oamenii care apelează la Internet pentru a eluda controlul ubicuu al dictaturii asupra ştirilor şi informaţiilor. Saw Wai, la rîndul său, este făcut să plătească pentru impertinenţa şi curajul său de poet”, spun reprezentanţii organizaţiei Reporteri fără Frontiere. Poezia lui Saw Wai, numită ”14 Februarie”, este, aparent, o poezie de Sfîntul Valentin şi a fost publicată în ianuarie, într-o revistă săptămînală foarte cunoscută. ”Trebuie să fii cu adevărat îndrăgostit şi apoi o poţi numi dragoste adevărată” şi ”Voi, milioane de oameni care ştiţi să iubiţi, vă rog, bateţi din palmele poleite cu aur şi rîdeţi cu putere” sînt două dintre pasajele textului. Însă primul cuvînt din fiecare vers formează un mesaj despre liderul militar din Myanmar: ”Generalul Than Shwe înnebunit după putere”.

Saw Wai a fost arestat următoarea zi şi a fost acuzat de tulburarea liniştii publice. Nay Phone Latt este un membru al Ligii Naţionale Democratice, partidul de opoziţie condus de Aung San Suu Kyi, cîştigătorul premiului Nobel pentru Pace. El deţine trei cafenele Internet în Rangoon şi pe blogul său, scris în limba birmaneză, care nu era explicit politic, descrie dificultăţile vieţii cotidiene în Rangoon. Mama lui Nay Phone Latt a spus că nu şi-a imaginat niciodată că fiul ei va primi o pedeapsă atît de mare, aşteptîndu-se la cel mult 10 - 12 ani de închisoare.