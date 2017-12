Blonda de la Cotroceni nu este străină de grupul de interese al clanului Cămătaru

Preşedintele Grupului de Investigaţii Politice (GIP), Mugur Ciuvică, susţine că Elena Udrea şi omul de afaceri Dorin Cocoş au intrat în "grupul de interese al fraţilor Cămătaru": "Fosta consilieră a preşedintelui României, vîrful de lance al luptei lui Traian Băsescu împotriva , persoana pe care Emil Boc ne-o descria recent ca fiind , s-a asociat cu Nicolae Dumitru". Potrivit lui Ciuvică, Elena Udrea şi Dorin Cocoş au înfiinţat, în iunie 2006, New Global Investments SRL, în care deţin cîte 25% din capital, fiind asociaţi cu Niro 95 Impex S.A., care deţine restul de 50% şi care face parte din Grupul de firme Niro, condus de Nicolae Dumitru. Firma are ca obiect de activitate promovarea-dezvoltarea imobiliară, are sediul în judeţul Ilfov, în cadrul grupului de firme Niro. "După ce şi-au construit averea pe afacerile realizate împreună cu Alexandru Bittner şi Adrian Petrache, Elena Udrea şi Dorin Cocoş s-au reorientat spre un alt grup de interese", apreciază Ciuvică. El menţionează că Nicolae Dumitru este "un prosper om de afaceri" şi un apropiat al clanului Cămătarilor: "De ce are nevoie Niro de o asociere cu Elena Udrea pentru dezvoltarea proiectelor sale imobiliare este greu de spus deocamdată. Cert este că, în urma acestei asocieri, Elena Udrea şi Dorin Cocoş au intrat în grupul de interese al fraţilor Cămătaru. Asociatul lor, Nicolae Dumitru, zis Niro, fostul partener al lui Nicu Gheară, este cel pentru care Nuţu Cămătaru «s-a băgat» şi cel «pe care l-a botezat» familia Cămătarilor". Potrivit GIP, "Nicolae Dumitru este cel care a înfiinţat, împreună cu Nicu Gheară, complexul Europa din Bucureşti în care mii de comercianţi chinezi îşi vînd marfa la tarabe şi în barăci".

În replică, Elena Udrea a decis să îl acţioneze pe Mugur Ciuvică în judecată, în urma "aşa-ziselor dezvăluiri" şi consideră că acuzaţiile preşedintelui GIP sînt "parte evidentă a unei campanii de intoxicare a presei şi opiniei publice, care serveşte grupului Tăriceanu-Patriciu-Voiculescu". Ea precizează ca "aşa-zisele dezvăluiri" vin în aceeaşi zi cu interviul acordat de Emil Constantinescu "unui cotidian central", în care acesta reia atacul la adresa şefului statului, dar şi în contextul în care se vorbeşte, în zilele acestea, despre afacerile cu energie "în care este implicată şi firma Grivco a lui Voiculescu": "Nu cred că Mugur Ciuvică sau Emil Constantinescu sînt persoanele dezinteresate care se pretind, fiind de notorietate relaţia de afaceri dintre familia Voiculescu şi Mugur Ciuvică. Elocvent în acest sens este faptul că d-na Camelia Rodica Voiculescu, fiica d-lui Dan Voiculescu, i-a cedat lui Mugur Ciuvică 75% din părţile sociale deţinute în firma SC Cert Media SRL, unde cei doi erau acţionari". Udrea menţionează că firma la care face referire Ciuvică "nu a funcţionat nici măcar o singură zi" şi, în consecinţă, a cerut radierea acesteia, "deoarece obiectul pentru care a fost constituită (edificarea unei construcţii) a devenit irealizabil, terenul necesar fiind vîndut înainte de finalizarea actelor noii societăţi". Pe de altă parte, surse din Registrul Comerţului au confirmat, ieri, că Elena Udrea este asociată, alături de Dorin Cocoş şi de o societate pe acţiuni aparţinînd grupului de firme al lui Nicolae Dumitru, într-o firmă de dezvoltări imobiliare din Ilfov. Aceleaşi surse au infirmat faptul că există o cerere de radiere a respectivei firme.