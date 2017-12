Bloodhound Gang în România: „Salutări din Ferentari”!

Trupa americană Bloodhound Gang a concertat, la începutul acestei săptămâni, în clubul Silver Church din capitală, în faţa unui public entuziast, format din peste 1.000 de spectatori. Concertul trupei din Pennsylvania a fost deschis de membrii formaţiei ZOB, veteranii punk-ului românesc, care au reuşit să-i încălzească cu hiturile lor pe cei prezenţi la eveniment.

În jurul orei 22.00, cei cinci membri ai trupei Bloodhound Gang, Jimmy Pop, Evil Jared Hasselhoff, DJ Q-Ball, The Yin şi Denial P. Cartier, au urcat pe scenă, iar petrecerea a început cu melodii celebre: „Fire Water Burn\", „The Bad Touch\", „Along Comes Mary\", „The Balad of Chassey Laine\" sau „The Vagina Song\". Americanii au venit pregătiţi la Bucureşti, la fel ca în urmă cu patru ani, şi au proiectat pe fundalul scenei imagini care au rulat pe tot parcursul concertului, cu Cătălin Botezatu, „cel mai puternic copil din lume” sau celebra fotografie care a făcut furori pe internet, cu o Dacia Logan prinsă între două tramvaie. De asemenea, au afişat mesaje cu „specific\", cum ar fi „Salutări din Ferentari\" şi „Craiovenii mănâncă şobolani”.

După o oră de petrecere, timp în care berea şi coniacul au curs pe scenă, cei cinci s-au retras pentru o scurtă pauză, revenind la bis, pentru încă o jumătate de oră. Întregul spectacol a părut mai degrabă o petrecere între prieteni, cu alcool, muzică şi dans, „reglementată\" doar de paznicii de la intrarea în club, de brăţările colorate în funcţie de scopul fiecăruia la concert (presă, invitaţi, public) ori cozile de la baie şi bar.

Membrii The Bloodhound Gang sunt originari din Quakertown, Pennsylvania, şi au în spate 18 ani de activitate şi şase milioane de albume vândute. Succesul formaţiei a început cu albumul „One Fierce Beer Coaster\"(1996), mai exact cu hitul „Fire Water Burn\", un remake după „The Roof Is on Fire\", lansat în 1985, de Rock Master Scott and the Dynamic Three. Hitul s-a bucurat de difuzări repetate atât la MTV, cât şi la posturile de radio dedicate muzicii alternative. Au urmat discurile „Hooray for Boobies\" (1999) şi „Hefty Fine\" (2005), cu single-urile care au făcut celebru postul Discovery Channel – „The Bad Touch\" şi „Along Comes Mary\", dar şi „The Balad of Chassey Laine\". Muzica lor este o rebeliune care combină prin ironia transpusă în muzică multiple ideologii anti-autoritariene şi anti-sistem.