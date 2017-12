BM atrage atenţia asupra unei eventuale crize alimentare în România

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Valeriu Tabără, a fost contrazis în privinţa vulnerabilităţii României în faţa unei crize alimentare şi de economistul şef pe politici economice pentru Europa şi Asia Centrală al Băncii Mondiale (BM), Sudharshan Canagarajah. El a declarat că România întâmpină dificultăţi în sectorul agricol, iar economia românească ar putea deveni vulnerabilă în ceea ce priveşte preţurile la alimente. \"România întâmpină dificultăţi în sectorul agricol, o zonă care a crescut slab înainte de criza economică şi care a primit destule lovituri în timpul crizei. Trebuie să înţelegem ce impulsionează dezvoltarea în agricultură. La nivel global, preţurile la alimente devin o problemă importantă şi aceasta este o zonă în care economia României ar putea deveni vulnerabilă. De aceea, problema dezvoltării agriculturii trebuie rezolvată cât mai curând\", a spus Sudharshan Canagarajah.

• 2% DIN 19 MILIARDE DE EURO • Oficialul BM a adus în discuţie şi faptul că România are o rată de absorbţie a fondurilor structurale foarte mică. \"O problemă stringentă este reprezentată de fondurile structurale. Ştim cu toţii că România are la dispoziţie aproape 19 miliarde de euro, dar rata de absorbţie este printre cele mai mici, de doar 2%. Vrem să ştim care sunt zonele în care Guvernul poate face progrese rapide, una dintre ele fiind identificată deja de noi - infrastructura. Guvernul nu are destui bani la dispoziţie pentru a investi în infrastructură şi, de aceea, trebuie să folosească fondurile structurale\", a precizat Canagarajah. El a adăugat că BM va acorda României 250 milioane euro pentru sănătate şi 500 milioane euro pentru asistenţă socială, care să ducă ajute la reformarea celor două domenii, dar şi 400 de milioane de euro pentru politici de dezvoltare.