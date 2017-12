BMW investeşte un miliard de dolari în Mexic

Compania germană BMW vrea să investească circa un miliard de dolari pentru a construi o fabrică în Mexic, care va livra aproximativ 150.000 de maşini pe an, după pornirea producţiei în anul 2019, a declarat o sursă apropiată situaţiei. Uzina, a doua a BMW în America de Nord, va fi construită în San Luis Potosi, la 400 de kilometri nord-vest de Mexico City, şi va angaja 1.500 de oameni. Compania va anunţa detalii despre această decizie astăzi, a declarat un purtător de cuvânt, refuzând să comenteze asupra planurilor privind investiţia.

Principalii rivali ai BMW pe piaţa maşinilor de lux, Mercedes-Benz şi Audi, au anunţat deja planuri să construiască fabrici în Mexic, unde costurile de producţie sunt cu circa 20% mai mici decât în SUA. ”BMW nu-şi permite să concureze cu Mercedes şi Audi, având un dezavantaj al costurilor cu forţa de muncă. Companiile germane îşi asumă, însă, riscuri semnificative într-o ţară care are puţină istorie în producţia de maşini de lux”, a declarat Erik Gordon, profesor la Ross School of Business a Universităţii din Michigan. BMW, Audi şi Mercedes se extind pentru a acoperi cererea-record pentru maşini scumpe la nivel global. Vânzările sub brand BMW în SUA au crescut în prima jumătate a acestui an cu 12%, la 157.382 unităţi. Livrările Mercedes au avansat 6,8%, la 151.624 maşini, iar cele ale Audi cu 14%, la 74.277 maşini.