BMW, lider de un deceniu al pieţei auto, face vânzări-record

Vânzările grupului BMW au depăşit 2 milioane de automobile pentru prima oară în istorie anul trecut, asigurând poziţia de lider a producătorului german pe piaţa maşinilor de lux pentru al zecelea an consecutiv, în pofida competiţiei tot mai strânse din partea Audi şi Mercedes. Vânzările sub marca BMW au urcat cu 9,5% anul trecut faţă de 2013, la 1,81 milioane de automobile, în timp ce, la nivel de grup, producătorul german a stabilit un record al livrărilor, ajungând la 2,12 milioane de unităţi, potrivit datelor publicate vineri de constructorul auto german. Audi a înregistrat un avans al vânzărilor anuale de 10,5%, la 1,74 milioane de maşini, iar Mercedes a consemnat o creştere de 12,9%, la 1,65 milioane de automobile sub marcă proprie, se arată în comunicatele emise vineri de cei doi producători.

CELE MAI VÂNDUTE

"Succesul modelelor BMW X4 şi BMW Seria 2 Active Tourer demonstrează abilitatea noastră de a dezvolta noi vehicule şi de a atrage clienţi. Popularitatea modelelor i3 şi i8 indică rezultatele bune ale strategiei noastre bazate pe motoare electrice", a declarat Ian Robertson, directorul de vânzări al BMW.