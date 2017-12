BMW proiectat în conducta de gaz a unei case

Clipe de spaimă trăite ieri, în jurul prânzului, de familiile care locuiesc pe o stradă din comuna constănţeană Lumina, după ce un autoturism implicat într-un accident rutier a ieşit de pe carosabil, a izbit zidul unei clădiri şi a pus la pământ gardul unei case învecinate. Scena incredibilă a avut loc pe strada Năvodari, în jurul orei 11.10. Potrivit anchetatorilor, Lucian Scarlat, de 46 de ani, din Constanţa, aflat la volanul unui autoturism marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare B 21 MWC, aparţinând firmei Romtelecom, se deplasa pe strada Mare, din Lumina. Ajuns la intersecţia cu strada Năvodari, spun poliţiştii de la Rutieră, bărbatul nu a acordat prioritate şi a acroşat un autoturism marca BMW, înmatriculat BT 88 MRS, condus, dinspre Năvodari către Drumul Naţional 22, de Mihai Apostol, de 27 de ani, din Botoşani. „Nu am avut vizibilitate, pentru că erau mai multe maşini trase pe dreapta, aşa că am ieşit mai mult în intersecţie şi l-am atins. El avea viteză şi a pierdut controlul maşinii”, a declarat Lucian Scarlat, şoferul Loganului. „Nu mi-a dat prioritate, a pătruns în intersecţie şi m-a acroşat. Apoi m-am răsucit pe şosea şi am lovit o clădire”, a povestit Mihai Apostol, şoferul BMW-ului. În urma coliziunii, BMW-ul scăpat de sub control s-a răsucit pe şosea şi a ieşit în decor, lovind zidul unei clădiri şi distrugându-i racordul de gaze. Maşina a ricoşat apoi în gardul unei case, pe care l-a pus la pământ, şi a lovit un copac aflat în curtea imobilului. Din fericire, pe trotuar nu se aflau pietoni în momentul producerii accidentului. Coliziunea s-a soldat cu rănirea lui Mihai Apostol, care a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

CLIPE DE GROAZĂ Oamenii care locuiesc în zonă spun că s-au temut de un dezastru. „Eram în bucătărie când am auzit o bubuitură foarte puternică, venind de foarte aproape. Când am ieşit ca să văd ce s-a întâmplat, m-am îngrozit. Această maşină a distrus gardul casei noastre. Norocul meu a fost că a izbit un copac pe care îl avem în curte, pentru că, altfel, trecea prin peretele bucătăriei. Ne trezeam cu el în casă… Copiii mei se joacă tot timpul prin curte. Nu vreau să-mi imaginez ce se întâmpla dacă în clipa aia erau acolo”, a declarat Alina Crăciun, proprietara gospodăriei în care s-a oprit BMW-ul. „Când am ieşit, am văzut că maşina a distrus ţeava de gaz. M-am temut că va izbucni un incendiu şi am sunat la 112. M-am speriat foarte tare, vă puteţi imagina, mai ales când am văzut gazul ieşind!”, a declarat o altă femeie. După primirea apelului prin linia unică 112, la locul accidentului au sosit poliţiştii, pompierii militari, o ambulanţă, dar şi angajaţii Congaz, aceştia pornind lucrările pentru schimbarea conductei avariate. Poliţiştii i-au testat pe cei doi conducători auto implicaţi în accident cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările, accidentul fiind înregistrat de camerele de supraveghere montate în intersecţia în care a avut loc coliziunea.