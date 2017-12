BMW recrutează şomeri din Spania

Producătorul german BMW va recruta 25 de tineri şomeri din Spania, care vor lucra la sediul companiei din Munchen, timp de un an, într-un program pilot prin care producătorul auto vrea să dea înapoi comunităţilor din ţările unde exportă. Astfel, 25 de tineri spanioli, cu vârste între 18-25 de ani, vor primi un stagiu de training de un an la BMW, a declarat directorul de resurse umane al BMW, Milagros Caina-Andree. ”Vor fi introduşi în cultura germană, probabil vor fi găzduiţi de o familie BMW şi vor lucra în dezvoltare, vânzări, marketing sau un alt domeniu. După aceea, aceşti tineri vor pleca acasă sau vor putea rămâne aici”, a afirmat aceasta. Reprezentantul BMW a adăugat că, dacă va avea succes, programul ar putea fi extins şi către alte ţări, precum Italia sau Grecia. Anterior, ministrul german al Finanţelor, Wolfgang Schaeuble, a avertizat că Europa ar putea fi dezbinată de şomajul în rândul tinerilor, care a ajuns la aproape un sfert, dublu faţă de rata generală. Germania, Franţa, Spania şi Italia cer măsuri urgente în sprijinul tinerilor care nu îşi găsesc locuri de muncă. Liderii europeni au identificat drept principală cauză a şomajului ridicat în rândul tinerilor din sudul Europei, costurile ridicate de creditare pentru companii.

Pe de altă parte, Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, va majora salariile a peste 100.000 de angajaţi din Germania, cu 5,7%, în următoarele 20 de luni, în urma unui acord încheiat de companie cu influentul sindicat IG Metall. Volkswagen va creşte salariile de bază din Germania cu 3,4%, de la 1 septembrie şi cu 2,2%, de la 1 iulie 2014. IG Metall a obţinut, la mijlocul lunii mai, majorări salariale pentru aproximativ 770.000 de angajaţi din industria prelucrătoare a landului Bavaria. Acordul este utilizat ca model în alte negocieri de muncă din Germania. Înţelegerea cu Volkswagen, negociată separat de IG Metall, acoperă 102.000 angajaţi de la şase fabrici din vestul Germaniei şi de la divizia de servicii financiare a grupului. Economia germană a crescut cu numai 0,1% în primul trimestru, iar şomajul a crescut de patru ori mai mult decât se aşteptau specialiştii. Economia Zonei Euro, principala piaţă de export a Germaniei, va continua să scadă cel puţin până la jumătatea acestui an, anticipează economiştii. Inflaţia se va menţine sub pragul de 2% în acest an şi anul viitor, potrivit estimărilor analiştilor. Volkswagen a reuşit să evite impactul scăderii abrupte a pieţei auto din Europa printr-o prezenţă solidă în China şi datorită profitului semnificativ obţinut de la mărcile de lux Porsche, Audi şi Bentley. Grupul are aproape 550.000 de angajaţi la nivel mondial, dintre care 249.000 în Germania.