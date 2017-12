BMW X3, în dotarea DIAS

Serviciul de Acţiuni Speciale (SAS) din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa a prezentat, vineri, în cadrul unei demonstraţii organizate în zona Sălii Sporturilor cu prilejul Zilei Poliţiei, un autoturism marca BMW X3, primit de curând şi care urmează să fie folosit în misiuni. „Maşina ne-a fost donată de un prieten de-al meu, care are probleme cu inima şi nu poate să mai conducă. Amicul meu a vrut să-mi dea mie autoturismul, dar nu am vrut să-l ţin eu acasă, şi am hotărât să-l pun la dispoziţia Poliţiei. I-am montat girofar şi l-am inscripţionat, aşa că îl vom folosi în misiuni. Are cutie de viteze manuală, motor de 2.000 de centimetri cubi şi un consum destul de redus”, a declarat cms. şef Emanoil Moraru, şeful SAS. Amintim că, în luna decembrie a anului trecut, SAS a primit de la Consiliul Judeţean Constanţa, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, 15 veste antiglonţ de ultimă generaţie, cu plăci ceramice, mai multe kituri pentru armele de asalt şi opt sisteme de ochire cu laser şi lanternă. „Vestele pot opri şi gloanţele armelor de vânătoare cu lunetă şi chiar glonţul de kalasnikov. Au plăci de ceramică antitraumă şi, faţă de celelalte, au guler de protecţie a gâtului. Sunt cu patru kilograme mai uşoare decât celelalte. Sistemul de ochire cu laser point şi lanternă este foarte util. În plină acţiune nu ai cum să ocheşti mecanic, nu ai timp, iar cu point laserul îl poţi lua în ţintă foarte repede pe cel care poate să execute focul. Avem şi un kit care îmbracă tot corpul armei de asalt kalashnikov, pe care se poate monta lunetă şi lanterna cu laser point“, a declarat la acea dată cms. şef Emanoil Moraru, şeful SAS.