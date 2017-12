BNR a apărat leul cu un scut de 900 milioane euro

LUPTA ÎMPOTRIVA SPECULEI Banca Naţională a României (BNR) a utilizat peste 0,9 miliarde euro din rezervă, în noiembrie, pentru a susţine leul, estimează economiştii ING Bank. Ei spun că rezerva ar fi trebuit să urce cu circa 400 - 500 milioane euro, dacă BNR nu ar fi intervenit, însă noile date indică o scădere cu 450 milioane euro. „După calculele noastre, rezerva valutară ar fi crescut până la 32,6 - 32,7 miliarde euro, dacă BNR nu ar fi intervenit deloc. Acum că avem datele concrete, putem estima că banca centrală a utilizat 0,9 miliarde euro, ceea ce reprezintă dublu faţă de soldul estimat al intervenţiilor din primele zece luni”, spun economiştii ING. La finele săptămânii trecute, banca centrală a raportat că nivelul rezervelor valutare a scăzut la 31,744 miliarde euro. În acelaşi timp, rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone, valorând 4,276 miliarde euro. „Dacă BNR nu ar fi intervenit, leul s-ar fi depreciat semnificativ, dar cel mai mult cântăreşte faptul că ei au făcut acest lucru în mod consecvent, în ultimii ani, descurajând astfel tranzacţiile speculative pe leu”, adaugă cei de la ING.

UN SUBIECT DELICAT Recent, la o emisiune TV, consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu a fost întrebat când a intervenit ultima oară banca centrală pe curs. Răspunsul a fost edificator: „Asta e o chestiune care nu se discută cu voce tare nici măcar pe culoarele băncii centrale, d’apăi la o emisiune unde ne aude toată ţara”. ING mai precizează că leul rămâne sub presiune, la final de an, fiind aşteptat să alunece la 4,40 unităţi/euro: „Începutul lui 2012 ar aduce o uşoară relaxare pentru leu, până la un curs de 4,35 unităţi. Pe final de an, estimăm un curs de 4,25 lei/euro”.