BNR a crescut dobânda de referință cu un punct procentual, la 4,75%

Banca Națională a României a decis astăzi să majoreze pentru a cincea oară în acest an dobânda de referință, cu un punct procentual. Astfel, indicatorul va fi de 4,75%% pe an, față de 1,75% cât era la începutul lui 2022. În urmă cu două luni, BNR a majorat dobânda cu 0,75 de puncte procentuale, în încercarea de a stăpâni inflația. Din februarie 2008, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale nu mai crescuse dobânda cu mai mult de 0,5% într-o singură ședință.

Tot astăzi, indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile creditelor în lei acordate înainte de luna mai 2019, a atins nivelul de 6,63%, față de 6,60% cât era ieri. La începutul săptămânii trecute, Robor 3M era 6,26%. ROBOR la șase luni a urcat și el la 6,76%, de la 6,72% miercuri. După decizia BNR de astăzi, este de așteptat ca indicele ROBOR să crească și mai mult.

Conform INS, inflația a fost 14,5% în luna mai. Dintre alimente, cartofii și uleiul s-au scumpit cel mai mult.

Analiștii financiari anticipau o creștere a dobânzii cu cel mult 0,75%, la 4,5%.

Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară



Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 6 iulie 2022, a hotărât următoarele:

·majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022;

·majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an,începând cu data de 7 iulie 2022;

·păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

·menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.