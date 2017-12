BNR a înăsprit întemeiat politica monetară

BNR a înăsprit politica monetară în ultimele trei luni în mod justificat, este de părere viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Cristian Popa. \"Putem considera că politica monetară este mai hawkish (aspră) în prezent, decît în aprilie, dar este un hawkish înţelept. Dacă ţinem cont de majorarea la 10,25% a dobînzii cheie pe 31 iulie şi de prognoza de temperare a inflaţiei în următoarele luni, vedem că politica monetară este mai restrictivă\", a spus Popa. În aprilie, dobînda cheie a BNR era de 9,5%, la o rată anuală a inflaţiei de 8,63% în luna precedentă, în timp ce, la sfîrşitul lui iulie, dobînda cheie a ajuns la 10,25%, la o inflaţie anuală de 8,61% în iunie. Analiştii se aşteaptă, însă, ca majorările decise la preţurile gazelor şi energiei electrice să aducă un nou vîrf al inflaţiei anuale în iulie, de peste 9%, urmînd ca, din august, inflaţia să reintre pe o tendinţă de temperare. \"Trebuie să ţinem cont însă că este nevoie de un interval de mai multe luni în care noua dobîndă de politică monetară să-şi facă efectul\", a mai spus Popa. Înăsprirea politicii monetare a avut loc în contextul în care inflaţia anuală - de 8,61% în iunie - a depăşit cu mult ţinta BNR pentru sfîrşitul acestui an, de 3,8% plus sau minus 1%. În plus, ultima prognoză a băncii centrale pentru inflaţia de la finalul anului, de 6,6%, indică ratarea ţintei de inflaţie pentru al doilea an consecutiv. BNR este, însă, ceva mai optimistă în privinţa evoluţiei preţurilor în anul viitor, ultimul nivel prognozat pentru decembrie 2009 (chiar revizuit în sus la 4,2%) situîndu-se în intervalul de 2,5-4,5%, ce încadrează ţinta de 3,5%.