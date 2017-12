Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a participat, ieri, la o conferinţă pe tema relansării pieţei de capital. Ei bine, el a profitat de moment şi a spus că, în opinia sa, pentru ca sistemul bancar să ajute firmele autohtone să iasă din criză, Banca Naţională a României (BNR) ar putea să mai reducă dobânda de referinţă dacă inflaţia intră în intervalul 2-3%: „Sistemul bancar trebuie să ofere o relaxare a condiţiilor de creditare pentru firme. Băncile comerciale sunt ţinute de către BNR, care are această politică de a transfera riscurile mai mult către economie. Dacă inflaţia se duce, cum se prognozează, către intervalul 2-3%, BNR ar putea să facă încă o mică operare pe dobânda de referinţă”. Ministrul Vosganian a arătat că orice operare în jos pe dobânda de referinţă a BNR este o şansă pentru bursă, pentru atragerea de resurse financiare. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis reducerea dobânzii-cheie la 4,5% pe an de la 5% pe an, începând cu data de 6 august. De asemenea, membrii consiliului au mai decis gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.