BNR: „Dacă nu vindem valuta Finanţelor, cursul se triplează“

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat ieri că ar fi nevoie de o nouă piaţă valutară şi s-ar putea reveni la un curs dual sau triplu dacă banca centrală nu ar vinde în piaţă valuta atrasă de Ministerul Finanţelor Publice prin emisiuni de obligaţiuni. „Las la o parte faptul că, de vreo 15 ani, pe site-ul Băncii Naţionale noi vorbim despre flotare controlată şi spunem că ne rezervăm dreptul să intervenim când există o volatilitate mai mare, dar chiar cu câteva zile înainte am explicat despre vânzările de valută ale Ministerului de Finanţe. Fac ele parte din oferta de valute de pe piaţă sau nu, mai ales când sunt sume mari?“, a spus Isărescu. Guvernatorul a amintit că MFP s-a împrumutat cu două miliarde dolari de pe piaţa SUA, la 15 ianuarie, pentru a finanţa deficitul bugetar. Totodată, el a explicat din nou că toate conturile Finanţelor sunt ţinute la Banca Naţională, care face emisiunea monetară şi vinde suma în piaţă. Referindu-se la piaţa de capital din România, el a arătat că bursa trebuie să se maturizeze, după 20 de ani de existenţă, şi „să iasă de sub imperiul traderilor, devenind astfel o alternativă de finanţare la băncile comerciale“. El a opinat că preferă acum o evoluţie rapidă a bursei decât o revoluţie a ei, „o schimbare a lucrurilor peste noapte”, mai ales că 2014 este an electoral şi totul se poate politiza.