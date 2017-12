BNR dansează pe sârmă, cu miliarde de euro în braţe

VIN BANII! Leul şi-a continuat ieri traseul bun din ultima săptămână, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat o referinţă de 4,4556 lei/euro, în scădere pentru a şaptea şedinţă consecutiv. Moneda naţională s-a apreciat modest şi în raport cu dolarul american, cursul coborând la 3,2978 unităţi, cea mai redusă rată după 3 ianuarie, când, în prima şedinţă interbancară a anului, moneda americană a fost cotată la 3,2888 lei. Totodată, referinţa leu/franc elveţian a scăzut de la 3,6493 la 3,6439 unităţi. Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, cursul de schimb s-a apreciat pentru că Finanţele au vrut să facă plăţi în avans şi au schimbat valuta din conturi la banca centrală, iar banii în excedent au fost retraşi din piaţă prin vânzări de valută. Isărescu a reamintit iarăşi că „situaţia din piaţa monetară, care influenţează leul, trebuie privită printr-o dominantă reprezentată de relaţia BNR - Trezorerie“: „MFP are un stoc important de valută, nu doar din împrumuturi externe, ci şi din fonduri europene... Are miliarde de euro. Trebuie să plătească fondurile europene pentru beneficiari, iar plăţile se fac în lei. În plus, nu poate să vândă sumele în piaţa valutară. Conform legii (şi e la fel şi în alte state), toate conturile Finanţelor în valută sunt ţinute la banca centrală“. Şeful BNR a mai subliniat că, în afară de operaţiuni de tip repo (împrumuturi către băncile comerciale - n.r.), avea două variante posibile - să permită lichiditate în exces (ceea ce ar fi depreciat suplimentar leul) sau să intervină în piaţă: „Să lăsăm lichiditatea liberă? Asta nu e ceva tipic pentru o bancă centrală? Am făcut asta într-o manieră atipică, la sfârşitul anului trecut, tocmai pentru a sublinia - poate mai mult decât trebuia - că dobânzile se duc în jos“.

AJUSTĂRI FINE Mugur Isărescu a mai spus că BNR şi-a ales cu grijă momentul în care a schimbat valuta Finanţelor, pentru a nu perturba şi mai mult piaţa: „Dacă vrei să vinzi câteva miliarde de euro, trebuie să te asiguri că sumele pot fi înghiţite de piaţă. De la un punct încolo - şi aici intru în bucătăria internă a BNR - vă spun că în toamnă, spre exemplu, n-am fi putut să facem aşa ceva. Orice vânzare de valută împingea cursul în zone nesustenabile şi nu ne doream asta. Cursul leu/euro este administrat tocmai pentru a-l menţine într-o zonă de echilibru“. Isărescu a insistat pe faptul că banca centrală nu urmăreşte o anumită mişcare de curs: „Dimpotrivă, acceptăm o mană cerească, o criză turcească, spre exemplu, ca să putem vinde fără să mişcăm puternic cursul. Să vindem, să luăm excesul de lichiditate, să vină dobânzile lângă indicatorul de referinţă şi să nu se mişte prea tare cursul“. În încheiere, Isărescu a afirmat că dobânzile din piaţă se vor reduce, pentru că Finanţele şi-au creat un stoc substanţial de lei, prin care vor plăti în avans subvenţiile pentru agricultură şi fondurile structurale. Consiliul de Administraţie al BNR a decis marţi să reducă dobânda de politică monetară de la 3,75 la 3,5% pe an.