„BNR joacă un joc politic frumos”, iar economia bate pasul pe loc

„Creşterea economică previzionată de INS la 3,9% pentru primul trimestru al acestui an este una bazată pe efecte conjuncturale. Dacă ţinem cont că evoluţia PIB, de la ultimul trimestru al anului trecut la primele trei luni din 2014, a fost de 0,2%, vom vedea că, de fapt, dinamica de creştere economică încetineşte”, a declarat Florin Cîţu, pentru „Bursa“. În opinia analistului, ritmul de dezvoltare economică ar putea accelera cu ajutorul Băncii Naţionale a României (BNR). "Dobânzile din piaţa bancară se cifrează în jurul a 1%, în timp ce dobânda de politică monetară este de 3,5%. În mod normal, BNR ar trebui să intervină şi să apropie aceste două valori, dar nu va face acest lucru pentru că este an electoral şi BNR joacă un joc politic frumos", a mai spus el. Reamintim că Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit estimările iniţiale de creştere a Produsului Intern Brut (serie brută) pentru primul trimestru al acestui an, de la 127,62 miliarde lei la 126,38 miliarde lei, în scădere cu 1,24 miliarde lei. Potrivit datelor transmise, ieri, de INS, dacă, din punct de vedere valoric, previziunile sunt revizuite în scădere, procentual, acestea arată o creştere de la 3,8% la 3,9%. Analiştii apreciază că această discrepanţă are, "cu siguranţă", o explicaţie în statistici, "fiind posibilă o astfel de evoluţie în cadrul unui proces de revizuire", mai scriu jurnaliştii de la „Bursa“.

La finalul anului, probabil că vom avea o creştere mai mare decât cea estimată iniţial, respectiv circa 3% faţă de 2,5%, fără a ajunge, însă, la 4%, este de părere analistul economic Aurelian Dochia. Ne ţin pe loc cheltuielile guvernamentale, întrucât în zona de investiţii au fost făcute economii pentru a ne încadra în deficitul bugetar, a mai spus Dochia. El subliniază, însă, că, la nivel european, suntem printre ţările cu cea mai mare creştere economică şi cu estimări foarte bune în acest sens. „O imagine pozitivă a ţării noastre poate duce la atragerea investitorilor, la realizarea unor venituri mai mari şi, în final, la creşterea consumului”, a declarat el pentru „Bursa“.