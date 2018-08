BNR nu vrea să sugrume creditul, doar să-l calmeze

Banca Naţională a României (BNR) nu urmăreşte să sugrume creşterea creditului şi nici avansul PIB, a declarat, miercuri, guvernatorul Mugur Isărescu, întrebat despre măsura de limitare a gradului de îndatorare a populaţiei - „Am discutat şi cu băncile. Ne uităm la date. Sub nicio formă nu vrem să sugrumăm creşterea creditului. Sub nicio formă. Ne uităm la experienţa altor ţări“. Potrivit șefului BNR, măsura va fi gata în această vară, însă, cum vara în România se prelungeşte, s-ar putea să o vedem prin septembrie - „Şi acum citesc acuze la adresa BNR că atunci când în Europa nu se practicau măsuri macroprudenţiale, în 2006 - 2007, nu exista nicio restricţie în ceea ce priveşte creditarea. Trebuia noi, BNR, care luptam din plin ca să intre România la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană, să introducem restricţie la creditare. Cam aşa e acuza. De ce nu s-au introdus restricţii la creditarea în franci elveţieni? Acum, când Europa are asemenea restricţii (se numesc norme prudenţiale), să nu credeţi că îi strângem de gât pe unii sau pe alţii. Vrem să le atragem atenţia prin aceste norme - atenţie până unde te pui robul băncii! Că unii vor o casă așa cum ar vrea o bucata de ciocolată. Nu vrem să sugrumăm creditul, nici cel puțin să-l temperăm, ci doar să-l ținem în limite prudente“.