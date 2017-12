BNR, pregătită să intervină pentru sprijinirea leului

Deprecierea leului peste anumite cote creşte inflaţia şi adînceşte recesiunea, a declarat, ieri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. \"Dacă deprecierea cursului depăşeşte anumite cote şi mai ai în spate o politică monetară tare, care deja există, şi o politică fiscală tare (...), deprecierea nu numai că nu contribuie la reducerea balanţei de plăţi, ci măreşte inflaţia şi adînceşte recesiunea\", a precizat Isărescu. Explicaţia dată de guvernatorul băncii centrale pentru deprecierea leului din luna decembrie identifică drept cauză a pierderilor monedei naţionale mişcările exagerate ale pieţei şi \"profeţiile dealerilor\", lipsite de fundamente economice. Isărescu spune că BNR este pregătită să intervină pentru a preveni mişcările destabilizatoare ale cursului, dar nu a oferit detalii despre strategia de sprijin. Această perioadă dificilă pentru economie face necesară o anumită ajustare a cursului de schimb, însă aceasta trebuie să fie rezonabilă. \"Cursul este în zona sustenabilă, în contextul actual, ajustîndu-se cu deficitul de cont curent, cu mişcările salariale şi cu bugetul\", a afirmat Isărescu. Seful băncii centrale a făcut şi o previziune optimistă asupra inflaţiei din 2009, menţionînd că sînt şanse mari ca ţinta de inflaţie fixată pentru acest an, de 3,5%, plus sau minus un punct procentual, să fie atinsă. Reamintim că, atît în 2007, cît şi în 2008, inflaţia a depăşit ţinta băncii centrale. În ianuarie, inflaţia s-a accelerat cu aproape un punct procentual, la 1,24%, de la 0,23% în decembrie, în timp ce rata anuală a urcat de la 6,3%, la 6,71%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), care au depăşit aşteptările tuturor analiştilor. Avantajele României faţă de celelalte state europene în eforturile de ţinere sub control a crizei sînt nivelul ridicat al rezervelor minime obligatorii (RMO) şi dobînda de politică monetară încă severă. \"Ca elemente care diferenţiază România de restul regiunii, avem instrumentele principale de politică monetară, nivelul RMO (...) şi al dobînzii, pe care nu ne-am repezit să o reducem\", a spus Isărescu, într-o conferinţă de presă. El a explicat că BNR a încercat prin ratele \"foarte înalte, cele mai înalte din Europa\" ale RMO să contrabalanseze caracterul prociclic al politicii fiscale. Această politică înseamnă stimularea economiei prin măsuri fiscale atunci cînd activitatea \"merge foarte repede\". \"Nu am spus niciodată ca nu am sărit calul cu RMO la 40%. Regret că nu am făcut 100%, dar dă-i românului mintea de acum\", a spus Isărescu. El a arătat că RMO a ajuns în prezent în avantaj şi că nivelul foarte mare permite băncii centrale să dea drumul la stimuli fiscali pentru revigorarea creditului şi să ofere o relativă stabilitate cursului.